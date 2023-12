Ballett zwischen Traum und Wirklichkeit

Mit dem dreiaktigen Ballett „Le Parc“ taucht der französische Choreograf Angelin Preljocaj, angeregt von berühmten französischen Romanen des 17. und 18. Jahrhunderts, in ein Spiel der Verführung, des Zweifelns, der Sehnsucht und der Hingabe ein. Und wirft zugleich in einer zweiten Ebene einen Blick auf die Gegenwart und Zukunft.

1994 hat der Choreograf mit albanischen Wurzeln diesen Abend für das Ballett der Opéra de Paris geschaffen, damals tanzte Laurent Hilaire die männliche Hauptrolle. Heute ist Hilaire Ballettdirektor des Bayerischen Staatsballetts. Er war sofort nach Putins Angriff auf die Ukraine von seinem Posten als Ballettchef am Moskauer Stanislawski-Theater zurückgetreten und ist seit Mai letzten Jahres in München Nachfolger von Igor Zelenski, der wiederum nach Russland zurückkehrte.

Preljocaj spielt gerne mit Stilen, Zitaten und Brüchen, sie ergänzen sich prächtig und erlauben Perspektivwechsel. In „Le Parc“ treffen zwei Gruppen von Tänzerinnen und Tänzern sowie ein Paar, das sich endlich findet, auf vier Gärtner. Das Bühnenbild von Thierry Leproust spielt mit den Formen der französischen Gartenkunst mit geometrisch geformten Bäumen und Sträuchern - die Baumstämme lassen sich trefflich zum Versteckspiel nutzen -, vor dem zuerst heiter weißblauen, zuletzt bedrohlich gewittrigen Himmel entstehen Stimmungen und Schattenrisse von großer Wirkungskraft.

Auch die Kostüme (Hervé Pierre) spielen mit seidigen und samtenen Stoffen, üppigen Reifröcken, mit Rüschen, bestickten Westen, gefältelten Schößen am schwingenden Mantel und Schnallenschuhen im Geist des Rokoko, die aber mit kleinen Details aufgebrochen werden.

Ebenso kippt die Körpersprache des klassischen Balletts gerne einmal ins Ironische, hier mit einer überdehnten Finger- und Armhaltung, da mit einem ausgeprägten Hohlkreuz oder sich aufrollendem Rundrücken in einer Verbeugung. Die vier Gärtner wirken nicht nur in ihren dunklen Overalls, Kopfbedeckungen und Sonnenbrillen extrem cool, auch ihre maschinenhaften, eckigen, eng aufeinander bezogenen Bewegungsmuster vor dramatisch ausgeleuchtetem Hintergrund (Christian Kass nach Jacques Chatelet) katapultieren in andere Welten und Zeiten.

Für ihre Szenen hat Goran Vejvoda eine elektronische geräuschhafte, wispernd pulsierende Tonspur entwickelt, die einen spannenden Kontrapunkt zur live interpretierten, festlich aufspringenden, wirbelnden oder innig singenden Musik von Mozart bildet.

In drei Akten und einem Epilog konfrontiert der Choreograf die Welten von französischem Liebeswerben und dunklen Energien. Da erzählen je sieben Tänzerinnen und Tänzer vom Flirten und einander Annähern, auf filigranen Stühlchen werben und posieren sie voreinander, finden sich zu Paaren und streben wieder auseinander. Viel Raum ist vor allem im zweiten Akt für Humor und Ironie im Strudel der Begegnungen, Preljocajs Choreografie ist sehr musikalisch und setzt die Formen und Strukturen von Mozart fantasievoll um.

Ein Paar, am zweiten Abend getanzt von der hingebungsvollen Maria Baranova und dem ausdrucksstarken und springfreudigen Jinhao Zhang, durchlebt die Phasen der zarten Begegnung, des Zweifelns und der innigen Symbiose. Jeden Akt bekrönt Preljocaj mit einem facettenreichen und sehnsuchtsvollen Pas de deux, zu dem das Bayerische Staatsorchester unter der Leitung von Koen Kessels und der russische Pianist Dmitry Mayboroda je einen fein artikulierten und empfindsam gestalteten langsamen Satz aus drei Klavierkonzerten von Mozart musizieren.

Im letzten Akt finden sich die Tänzerin und der Tänzer in einem schier nicht enden wollenden Kuss - durch seine sich im Tempo steigernden Rückwärtsdrehungen beginnt sie an seinem Hals und Mund hängend wirklich zu fliegen. Doch die Gärtner sorgen mit dynamischen Fingerzeigen vor dramatischem Bühnenhimmel dafür, dass man sich nicht im Traum verliert …