Autor Glattauer legt den Finger in die Wunde

Sommerferien. Als Grünen–Abgeordnete im österreichischen Nationalrat und Anwärterin auf ein Ministeramt will Elisa mit gutem Beispiel vorangehen. Darum lädt sie das Flüchtlingsmädchen Aayana, das in die gleiche Klasse wie ihre Tochter Sophie Luise geht, zum Familienurlaub in die Toskana ein. Mit einem befreundeten Paar will sie erholsame Tage in einem Ferienhaus verbringen. Für die 14–jährige Aayana aus Somalia, die vor vier Jahren übers Mittelmeer kam, soll es der erste Urlaub in ihrem Leben werden.

Flott wie ein Drehbuch lesen sich die ersten Seiten in Daniel Glattauers Roman „Die spürst du nicht“. Alles deutet darauf hin, dass eine kurzweilige Geschichte folgt, wie man sie vom 1960 in Wien geborenen Autor kennt. Die weltfremde Wohlstandswelt prallt auf die harte Lebensrealität des Flüchtlingskindes. Das birgt komödiantisches Potenzial. Doch kaum ist wie in einem Theaterstück die Exposition abgeschlossen, kommt der Schock: Die traumatisierte Aayana ertrinkt im Pool des Ferienhauses.

Alle Protagonisten leiden unter der Schuld

Mit seinem hochaktuellen Roman gelingt Glattauer der Sprung ins ernste Fach. Witzig ist an dieser Geschichte nichts. Sie legt den Finger in die Wunde und den Fokus auf jene, die im Empfinden der Öffentlichkeit kein Gesicht haben, unter der Wahrnehmungsgrenze leben, und gemeinhin nur als „Flüchtlinge“ oder „Asylbewerber“ gelten. Jeder von ihnen hat einen Namen und ein Schicksal, dass es wert ist, gehört zu werden, bevor man sie voreilig verurteilt. Daniel Glattauer lässt diese Menschen, denen es aufgrund ihrer mangelnden Sprachkenntnisse oft verwehrt ist, ihre Geschichte erzählen.

Alle in diesem Roman kommen mit der Schuld nicht klar. Elisa als Politikerin ist ein gefundenes Fressen für die Boulevard–Medien und muss um ihre Karriere fürchten. Tochter Sophie Luise wird nach dem Unfall in der Schule gemobbt, sucht Halt in Internet–Foren und fängt an, Crack zu konsumieren. Es gibt nur Verlierer. Indem Glattauer, der auch in den Bestsellern „Gut gegen Nordwind“ (2006) und „Alle sieben Wellen“ (2009) schon auf das E–Mail–Format zurückgriff, die Ereignisse um den Tod Aayanas an Pressemeldungen und Chats bricht, gibt er unterschiedliche Perspektiven wieder und zeichnet ein vielstimmiges Bild der digitalen Gegenwart, in der Gerüchte und Fake News die Realität verfälschen.

Glattauer versteht es, die Stimmung einzufangen

Am Ende kommt es zu einer Anklage. Als Gerichtsreporter in seinen frühen Jahren weiß Daniel Glattauer die Atmosphäre einzufangen. Natürlich neigt er zum Idealisieren. Das aber sieht man ihm nach. Wer, wenn nicht ein Schriftsteller, darf sich die Welt schön scheiben?

Daniel Glattauer: Die spürst du nicht, Zsolnay Verlag, 304 Seiten, 25 Euro.