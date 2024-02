Auschwitz-Drama „The Zone of Interest“ neu im Kino

ie Banalität des Bösen“ ist eine der meistzitierten - und kontroversesten - Formulierungen der politischen Theoretikern Hannah Arendt. In dem gleichnamigen Buch bezieht sie sich auf den SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, der den Massenmord an den Juden mit biederer Pflichterfüllung organisierte. Der Begriff der „Banalität“ wurde als Verharmlosung kritisiert - tatsächlich verstärkt er das Grauen aber noch, dass hier keine Ungeheuer am Werk waren, sondern scheinbar „normale“ Menschen, die neben ihrer Tätigkeit ein unspektakuläres Leben führten.

Auf der Kinoleinwand dominierte bislang eine an Karikatur grenzende dämonenhafte Darstellung, aber Regisseur Jonathan Glazer geht in „The Zone of Interest“ einen radikal anderen Weg: Er fokussiert sich auf das alltägliche Familienleben des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß (Christian Friedel). Mit seiner Frau, fünf Kindern und Bediensteten wohnt er in einem eleganten Haus samt großem Garten, Gewächshaus und sogar einem kleinen Pool. Ein Arrangement wie gemacht für Einladungen und fröhliches Beisammensein der Familie - bis auf das kleine Detail, das sich direkt hinter der Gartenmauer das Konzentrationslager Auschwitz befindet.

Bewusst kein Blick ins Konzentrationslager

Glazer grenzt sich noch in einem weiteren Aspekt von vielen Filmen über das Dritte Reich ab: Anstatt die Grausamkeit möglichst abstoßend und das Leid möglichst Mitgefühl erregend zu inszenieren, gewährt er keinen Blick in das Konzentrationslager. Allgegenwärtig ist es für den Zuschauer dennoch. Im Hintergrund leuchten die Schornsteine und rauchen die Züge. Vor allem aber hört man es: Befehle, Schüsse und das dumpfe Grollen der Vernichtungsmaschine. Glazer hat seinen Sounddesignern Johnnie Burn und Tarn Willers mehr als ein Jahr Zeit gegeben, den Klang des KZ zu recherchieren und möglichst authentisch abzubilden.

Auch in den Alltag der Familie tritt das Lager immer wieder ein: Beim Baden mit den Kindern im Fluss kommt plötzlich Asche angeschwemmt, ein Sohn untersucht Goldzähne, die er gesammelt hat, eine Hausangestellte putzt eilig das Blut von Höß’ Stiefeln ab. Doch nicht alles ist Verdrängen. Ehefrau Hedwig Höß (Sandra Hüller) freut sich über den Pelzmantel einer Lagerinsassin, als habe sie ein besonders tolles Schnäppchen erstanden und prahlt gegenüber ihrer zu Besuch gekommenen Mutter: „Rudolf nennt mich die Königin von Auschwitz.“ Die erwidert staunend: „Wirklich schön habt ihr es hier“, als sie den liebevoll gepflegten Garten inspiziert.

Ein idyllisches Leben am Rande eines Konzentrationslagers, das wirkt auch in den subtileren Szenen zunehmend verstörend. Noch mehr aber, dass man sich in die Figuren teils durchaus hineinversetzen kann. Da ist der Stolz über den gelungenen Aufstieg, der Wunsch, das Erreichte zu bewahren - und der Ehekrach, als Rudolf Höß nach Oranienburg versetzt werden soll.

Fünffach Oscar-nominiertes Auschwitz-Drama

Glazer vertieft sich stets mit großem Aufwand in die Vorarbeit und Realisierung seiner Filme - weshalb er bislang auch erst drei („Sexy Beast“, „Birth“ und „Under the Skin“) veröffentlicht hat. Davor erregte er Aufmerksamkeit mit unkonventionellen Musikvideos für Bands wie Massive Attack und Blur. Dieses Talent für Bildsprache zeigt sich auch in seiner neuen Produktion - das Geschehen wird nicht historisch angestaubt und somit distanziert gezeigt, sondern wirkt mit seiner Helligkeit und Bildschärfe, als sei es im Hier und Jetzt angesiedelt. Gedreht wurde vor Ort in Auschwitz. Glazer verwandelte dort das Familienhaus in eine Art „Big Brother“-Container mit installierten Kameras in jedem Raum.

Dazu kommt die eindringliche schauspielerische Leistung, insbesondere von Sandra Hüller („Toni Erdman“). Für den Oscar nominiert wurde sie hierfür zwar nicht (dafür für ihre Rolle in „Anatomie eines Falls“), auf fünf Nominierungen kommt der Film aber dennoch. Verdienterweise wurde Glazer nicht nur als Regisseur, sondern auch für das adaptierte Drehbuch nominiert, denn von der umstrittenen Romanvorlage von Martin Amis blieb nicht mehr viel übrig. Zwei Nominierungen gibt es dazu als bester Film, die aber wohl sicherste Aussicht findet sich in einer weiteren Kategorie: für den besten Sound.

The Zone of Interest, Regie: Jonathan Glazer, USA/GB/Polen 2023, 105 Minuten. Besetzung: Christian Friedel, Sandra Hüller