ARD-Serie „Oderbruch“: Das Grauen im Grenzgebiet

ine dünnbesiedelte raue Gegend, in der plötzlich ein Leichenberg auftaucht. Unkonventionelle Ermittler, die allesamt mit ihren eigenen Dämonen und den Schatten der Vergangenheit zu kämpfen haben. Und die über allem schwebende Frage, ob es sich hierbei um einen besonders brutalen Kriminalfall handelt - oder ob übersinnliche Kräfte mit im Spiel sind?

Diese Beschreibung trifft auf die in dieser Woche angelaufene vierte Staffel von „True Detective“ zu, einer preisgekrönten Serie, dieses Mal unter anderem mit Hollywoodstar Jodie Foster in einer Hauptrolle. Ein Genre, das die Amerikaner bestens beherrschen - Deutsche Fernsehmacher, so die weitläufige Annahme, können so was dagegen nicht. „Können sie doch!“, ist die selbstbewusste Aussage der Serie „Oderbruch“, die heute in der ARD anläuft und auf die die eingangs erwähnte Zusammenfassung ebenfalls voll zutrifft.

Wer steckt hinter dem Leichenberg?

Statt Alaska wie bei „True Detective“ ist hier mit dem titelgebenden Oderbruch eine der dünnbesiedelten Landschaften Deutschland Schauplatz des Geschehens. Mit Leichen kennt man sich in der an der polnischen Grenze gelegenen Gegend aus, wurde doch dort mit der Schlacht um die Seelower Höhen die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden ausgetragen. In der Serie kümmert sich ein eigener Verein darum, nach wie vor bei Bau- oder Feldarbeiten auftauchende Leichen zu identifizieren und angemessen zu bestatten. Doch die Toten, die es zu Beginn der ersten Folge zu sehen gibt, liegen nicht unter der Erde, sondern sind zusammen mit Tierkadavern zu einem hohen Leichenberg aufgetürmt.

Schnell wird eine Sonderkommission gebildet. Um besseren Zugang zu den nicht gerade gesprächigen Einheimischen zu bekommen, wird der aus der Gegend stammende Kommissar Roland Voit (Felix Kramer) hinzugezogen. Aufgrund der Grenznähe steht ihm der polnische Kripo-beamten Stanislaw Zajak (Lucas Gregorowicz) zur Seite. Auch Voits ehemalige Kollegin und Jugendliebe Maggie Kring (Karoline Schuch) mischt bei dem Fall ordentlich mit, obwohl sie nach dem ungeklärten Tod ihres Bruders bei der Oderflut 1997 nicht nur die Polizei, sondern auch die Region verlassen hat.

Überzeugend ist vor allem Karoline Schuch

Immer wieder springt die Handlung von der Jetztzeit in die Kindheits- und Jugendjahre der Ermittler, in denen der Grundstein für die heutigen Verwerfungen gelegt wurde - und vielleicht auch für die aktuelle Mordserie? Wie in der Netflix-Erfolgsserie „Dark“ sind hier die Besetzungen der Rollen in verschiedenen Lebensabschnitten gut aufeinander abgestimmt. Schauspielerisch überzeugt insbesondere Karoline Schuch, die ihre Karriere in der Seifenoper „Verbotene Liebe“ begann, seitdem aber unter anderem als Fernsehkommissarin ihr Repertoire breit entwickelt hat. Hier verkörpert sie eine zerrissene, schroffe Figur, die ihr Heimatdorf Krewlow eigentlich umgehend verlassen will, dann aber doch immer tiefer in den Fall hineingezogen wird.

Historisches mit Aktuellem verknüpft

Die Produktionsfirma ARD Degeto hat erstmals mit den amerikanischen CBS Television Studios zusammengearbeitet, um von deren internationaler Erfahrung zu profitieren. Das Resultat beschreibt die Pressemitteilung als „eine neue Form von Content, der die Zuschauer hochwertiger Thriller-Stoffe begeistert und gleichermaßen ein junges, genreaffines Publikum, das Mystery-Serien mit hochwertiger Visualität und komplexer Erzählweise liebt“. Die PR-Prosa klingt erstmals fast so gruslig wie die Serie selbst, falsch ist sie im Kern aber nicht: Man kann sich gut vorstellen, dass die Serie auch international Genre-Fans anspricht. Und den Machern ist es vor allem gelungen, das spezifische des Oderbruch-Gebietes mit der Handlung zu verbinden: zeithistorische Ereignisse wie der Zweite Weltkrieg und die Nach-Wende-Erfahrungen, die Nähe zu Polen, das Hochwasser und natürlich immer wieder die Landschaft an sich.

Nach der dritten Folge schlägt die Serie eine neue Richtung ein, auf die man sich einlassen muss. Dafür wird man mit Zutaten weiterer Genres und einigen unerwarteten Wendungen belohnt. Und auch wenn nicht jede davon ganz treffsicher ist - der Mut der Macher, sich auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf ein solches Format einzulassen, ist auf alle Fälle erfreulich und eine denkbare Fortsetzung wäre willkommen.

Oderbruch, jeweils 4 Folgen heute (19. Januar) und am 26. Januar ab 22.20 Uhr im Ersten. Alle Folgen und Making of ab sofort in der ARD-Mediathek.