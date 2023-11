„Anatomie eines Falls“ kommt ins Kino

s könnte sich um einen Unfall, um Selbstmord aber auch um Mord handeln. Der Hauptzeuge ist ausgerechnet ein sehbehindertes Kind ‐ und trotzdem ist der vierte Spielfilm der französischen Regisseurin Justine Triet keineswegs ein klassischer Kriminalfilm. Bei den Filmfestspielen in Cannes gewann der Film im Mai überraschend die Goldene Palme.

„Anatomie“ ‐ dieser Begriff im Titel ist nicht zufällig gewählt: Das Konzept der Anatomie hat mit der Forensik zu tun, der Idee Fakten so zu sezieren, dass am Ende eine gewisse Form der Objektivität, der Tatsachen-Wahrheit herauskommt. Die Idee dieses Films geht dabei auf einen großartigen alten Hollywood-Film aus dem Jahr 1959 zurück. In Otto Premingers „Anatomy of a Murder“ spielt James Stewart einen armen Anwalt, der einen Soldaten verteidigt, der des Mordes am angeblichen Vergewaltiger seiner Frau beschuldigt wird. „Anatomie d'une chute“ (so der Originaltitel) zeigt ebenfalls eine juristische Anatomie, aber es geht hier nicht so sehr um die Sezierung der juristischen Spiele, sondern um eine Reflexion über die Moral hinter dieser Sezierung der Fakten.

Zudem ist der Titel in der deutschen Übersetzung doppelsinniger als im Original: „Chut“ heißt Sturz oder Absturz. Der „Fall“ meint dieses ebenso wie den Kriminalfall oder Gerichtsfall.

Eine starke Sandra Hüller

Der hier verhandelte Fall scheint einfach zu liegen. Er wird von Anfang an erzählt: Eine hervorragende Sandra Hüller spielt eine erfolgreiche Schriftstellerin, die sich auf autobiografische Werke spezialisiert hat. Zu Beginn gibt sie ein Interview, und erweist sich hier als kühle, kalkulierende, ein bisschen arrogante, jedenfalls sehr selbstbewusste Person. Sie lebt mit ihrem Ehemann, einem nicht erfolgreichen und daher frustrierten Schriftsteller zusammen, der seine Frustration aggressiv nach Außen trägt. Beide haben einen kleinen Sohn, der einen Unfall hatte, der sein Sehvermögen stark beeinträchtigt hat.

Kurz nach dem besagten Interview stürzt der Ehemann vom zweiten Stock des Hauses tödlich ab. Ein Unfall? Im Prinzip könnte es sich auch um Selbstmord handeln, aber es besteht ebenfalls die Hypothese eines Mordes. Die Schriftstellerin wird unter Mordverdacht gestellt, angeklagt und muss sich vor Gericht verantworten. Der einzige wichtige Zeuge in diesem Fall ist das Kind, das im Haus war und das in ein erschütterndes Stahlbad über die wahren dunklen Seiten des Lebens seiner Eltern eintauchen muss.

Obwohl sich etwa anderthalb Stunden des Films auf den Prozess konzentrieren, besteht der Clou von Regisseurin Justine Triet darin, das juristische Instrumentarium zu nutzen, um eine Anatomie des Paares in Rückblicken zu vollziehen, der an Ingmar Bergmanns bürgerliche Introspektions-Melodramen und seine „Szenen einer Ehe“ erinnert. Während des Gerichtsprozesses werden die Spannungen in der Ehe deutlich, die Eifersucht des Ehemanns, der seine eigene Mittelmäßigkeit widergespiegelt sieht.

Sehbehinderter Sohn als Zeuge

Der Sohn war dabei und hat alles gehört, aber nichts gewusst, und im Prozess wird sich seine Unschuld und ihre Pervertierung als entscheidend erweisen. Der Film ist keine Suche nach der Wahrheit, sondern eine Chronik der Geheimnisse einer Ehe, aber auch eine Reflexion über den Schmerz, der mit der Erinnerung an dunkle Ereignisse verbunden ist, über den moralischen Schmerz, der damit verbunden ist, sich der Kälte der Justiz und der Ungewissheit der Zeugen zu unterwerfen.

„Anatomie eines Falls“ ist ein sehr guter Film, exzellent abgestimmt und maßvoll. Ein Film, der ebenso wie die hypothetischen Selbstfindungsromane der Protagonistin davon erzählt, wie sich die Realität in Fiktion verwandelt, in subjektive, perspektivische Deutungen.

Einwenden muss man allerdings, dass die Regisseurin eine im Kino schon tausendmal benutzte etwas zu gut geölte Erzählmaschine anwirft, dass alles zum Teil recht konstruiert ist, wie die Struktur einer Fernsehserie ‐ ein Dreiteiler. Und dass ein paar Erzähltricks als allzu offensichtliches Werkzeug zur Lösung des Falles beitragen.

„Anatomie eines Falls“ ist ein dramaturgisch sehr solides Produkt, das jedoch auf eine etwas akademische Art und Weise erzählt wird, in einer Länge, die mit zweieinhalb Stunden vielleicht etwas zu lang ist für die erzählerische Substanz, die es enthält.

Anatomie eines Falls, Regie: Justine Triet, Frankreich 2023, 150 Minuten, FSK ab 12. Mit Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis, Jehnny Beth.