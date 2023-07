Ach, du süße Sünde!

Die Gegenwart ist eine strenge Mutter. Kein Pardon. Nie zuvor in der Nachkriegsgeschichte gab es so viele Vorschriften, die es gut mit uns meinen. Alles sehr vernünftig. Helmpflicht, Gurtpflicht, Rauchverbot, sturzsichere Geländer an jeder Kante, Gluten–Hinweise auf der Speisekarte — man fragt sich manchmal, wie frühere Generationen die Risiken des Alltags überlebt haben. Heute wird ja konsequent gewarnt: vor sorglosen Sonnenbädern, Schwimmen in natürlichen Gewässern, verstörenden Kunstwerken. Der empfindsame Mensch ist dankbar. Aber manchmal denkt er doch mit einer gewissen Sehnsucht an wildere Zeiten. Es kann kein Zufall sein, dass Filme und Serien so oft im späten 20. Jahrhundert spielen.

Auch das Showgeschäft darf schließlich nicht mehr machen, was es will. Kaum qualmt Sylvie im Serienhit „Emily in Paris“ mit französischer Eleganz („Rauchen ist ein Plaisir ...“), da kassiert Netflix reihenweise Beschwerden von der Gesundheitsfront. Kein neuer Krimiheld würde mehr an seiner Pfeife nuckeln wie Simenons Maigret oder erst mal ein Nachdenk–Zigarettchen anstecken wie Erik Ode, der ZDF–Kommissar aus den 1970er–Jahren. Lauter Nichtraucher ermitteln heutzutage am Tatort, was umso erstaunlicher ist, da nach einer Debra–Studie vom Frühjahr dieses Jahres rund 32 Prozent der Bevölkerung in Deutschland trotz ekligster Schockbilder auf den Packungen das Paffen nicht lassen können.

Me too kennt noch keiner

Um dem pädagogischen Druck zu entgehen, bleibt den Filmemachern nur eins: Sie verlagern ihre Geschichten in die nicht allzu ferne Vergangenheit, als „Mad Men“ (so der Titel einer Kultserie über eine New Yorker Werbeagentur der 1960er–Jahre) die Welt regierten. Bei den verrückten Männern kann es keine Diskussion über schlechte Angewohnheiten geben, weil die nun mal zur historischen Wahrheit gehören. Ja, die Älteren unter uns erinnern sich gewiss. Im Büro wurde selbstverständlich geraucht, bis die Nebelschwaden über den Schreibtischen standen, und die Herren Chefs begossen ihre Entscheidungen gern mit einem Gläschen Cognac. Die Mad Men in der Serie bevorzugen übrigens Whisky: Cheers!

„This is some very dirty business“, wird da stolz geraunt, es ist halt ein schmutziges Geschäft, Gentlemen. Und die lästige Sache mit der Emanzipation beginnt erst gegen Ende der Handlung, um 1970. Zu Anfang sind die Girls im todschicken Retro–Office noch sorgfältig toupierte Objekte der schamlosen Anmache. Me too? Kennt ja noch keiner. Gendergerechte Sprache? What’s that? Und die atemberaubenden Kleider der rothaarigen Christina Hendricks als Chefsekretärin Joan erfüllen, wie der „Spiegel“ einmal scherzhaft feststellte, den Tatbestand der sexuellen Nötigung.

Schwelgen in Zeiten mit Platte und Kassettenrekorder

Natürlich ist das alles strikt zu verurteilen. Aber es macht Spaß, es anzusehen. Genau wie die üppigen Pelzmäntel und verschwenderischen Schaumbäder der 60er–Jahre–Puffmutter „Madame Claude“ in Sylvie Verheydes Spielfilm, der jetzt auf Netflix läuft.

Auch sonst wird’s nostalgisch — zum Beispiel in der neuen italienischen Komödie „Mixed by Erry“ über drei Brüder, die in den 1980er–Jahren mit raubkopierten Potpourri–Tonkassetten ein Riesengeschäft machten. Erinnerungen werden ausgelöst an die eigene Jugend, als es noch kein süchtig machendes Smartphone gab, das Telefon am Kabel hing und die heiß erwünschte Technik ein Kassettenrekorder mit zum Bandsalat neigenden Tonstreifen war.

Cocktailglas und Zigarette in der Hand

Auch jenseits des digital gesteuerten Pantoffelkinos, auf der großen Leinwand, wird von den unbefangenen Zeiten vor der neuen Korrektheit geträumt. So versetzte sich Blockbuster–Regisseur Steven Spielberg mit den „Fabelmans“ in seine Kindheit in den 1950er–Jahren und schwärmt von der mondänen, leider treulosen und dem Trunk zuneigenden Mutter, der Acht–Millimeter–Kamera des Vaters, der elektrischen Modelleisenbahn und den geflügelten Straßenkreuzern, in denen sich natürlich niemand anschnallen musste.

Auch der texanische Kultregisseur Wes Anderson versetzt seine neue Starparade (mit Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton) ins Jahr 1955, wo in einer kunstvoll rotgoldenen Wüste der Himmel so türkisblau leuchtet wie die Autos der Reisenden, die am Einschlagsort eines Meteoriten zu einem kuriosen Jugend–forscht–Kongress zusammenkommen. Weil überraschend ein Außerirdischer landet, wird eine Quarantäne verhängt. Aber die völlig irre Story macht weniger Eindruck als die Details versunkener Lebensart: das Cocktailglas in der Hand der Diva, die kein bisschen veganen Hotdogs im Diner, die Zigaretten in den Mundwinkeln markanter Männer.

Kino als Ort der Magie

Während Andersons leicht nerviges Werk zum Spaß gemacht ist, gibt es auch Filme, die in der Vergangenheit melancholisch den Anfang vom Ende ausmachen. Das „Empire of Light“, das Reich des Lichtes in einem im Frühjahr angelaufenen Spielfilm von Sam Mendes ist ein großes Kino an Südenglands Küste, das in den 1980er–Jahren schon an Glanz verloren hat. In der oberen Etage nisten die Tauben, und eine Liebesgeschichte bahnt sich an zwischen der psychisch instabilen Empfangsdame Hilary (Oilvia Colman) und einem jungen schwarzen Platzanweiser, der von Hooligan–Horden angefeindet wird. Aber das palastartige Lichtspielhaus, wo vom Vorführer surrende Filmrollen gewechselt werden, ist eine Zuflucht und zugleich, wenn das Licht ausgeht und die Projektion beginnt, ein Ort der Magi e, der hoffentlich nie ganz untergeht.