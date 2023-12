Abkehr vom Superstar: Gérard Depardieu wird 75

ie Figur im schwarzen Anzug und offenen weißen Hemd ist aus der Ecke des Musée Grévin verschwunden. Das Pariser Wachsfigurenkabinett hat die Nachbildung von Gérard Depardieu entfernt, nachdem eine Fernsehdokumentation vulgäre Bemerkungen des Schauspielers gegen Frauen und Mädchen bei einem Besuch in Nordkorea 2018 gezeigt hatte. Dass der Filmstar beim Dreh Kolleginnen sexuell belästigt haben soll, war schon länger bekannt. Doch die Fernsehbilder, die mehrere Millionen Zuschauer sahen, zeigten nun, dass Depardieu Frauen und Mädchen nur als sexuelle Objekte betrachtete.

Was vor einigen Jahren noch als Entgleisung eines exzentrischen Schauspielers toleriert worden wäre, ist heute nicht mehr hinnehmbar. Kulturministerin Rima Abdul Malak nannte die in der Dokumentation gezeigten Szenen, eine „Schande für Frankreich“. Ein Disziplinarverfahren soll nun klären, ob ihm die Ehrenlegion, die höchste französische Auszeichnung, entzogen wird. So wie 2017 dem US-Filmproduzenten Harvey Weinstein, der später als Sexualstraftäter verurteilt wurde.

Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigung

Im Fall des Franzosen, der heute 75 Jahre alt wird und seine Ehrenlegion inzwischen selbst zur Verfügung stellte, liegen bisher zwei Anzeigen vor. Die Schauspielerin Charlotte Arnould wirft dem Obelix-Darsteller vor, sie 2018 zweimal in seinem Pariser Haus vergewaltigt zu haben. Depardieu, gegen den deshalb ein Ermittlungsverfahren läuft, leugnet die Vergewaltigung der damals 22-Jährigen. Eine zweite Anzeige wegen sexueller Gewalt stammt von Hélène Darras, ebenfalls einer Schauspielerin, die Depardieu beim Dreh von „Disco“ 2008 belästigt haben soll. „Ich habe nicht gewagt, etwas zu sagen. Mit 26 Jahren wollte ich nicht die Casting-Leiter gegen mich aufbringen“, berichtete sie im Frühjahr dem Internetportal Mediapart.

Darras gehörte damals zu insgesamt 13 Frauen, die sich wegen sexueller Belästigung durch Depardieu zu Wort meldeten. Die mutmaßlichen Opfer schilderten alle ähnlichen Szenen, die zwischen 2004 und 2022 beim Dreh von elf Filmen oder Serien abliefen. Depardieu machte anzügliche Bemerkungen, grunzte und betatschte seine meist noch sehr jungen Kolleginnen. Und zwar vor den Augen der anderen Mitwirkenden, von denen einige sich über die Filmlegende amüsierten.

Depardieu - ein Mann der Extreme

Dennoch schien die Filmlegende, die in den 1970er- und 1980er-Jahren anspruchsvolle Rollen in Filmen von François Truffaut oder Bernardo Bertolucci spielte, unantastbar zu sein. Und das, obwohl der schwergewichtige Schauspieler, der auch als hemmungsloser Trinker bekannt ist, in den vergangenen Jahren mehrfach mit Exzessen auffiel. Er urinierte in ein Flugzeug, lobte Russland als „große Demokratie“ und beging Steuerflucht. Seine Landsleute verziehen ihrem bekanntesten Star alles.

Nur langsam bekam „Gégé“ die Folgen der #MeToo-Welle, in der sich Opfer sexueller Belästigung nach dem Weinstein-Skandal 2017 zu Wort meldeten, zu spüren. Sein Film „Maigret“ wurde 2022 nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt, obwohl France 3 eigentlich die Rechte gekauft hatte. Und als sein letzter Kinofilm „Umami“ (Der Geschmack der kleinen Dinge) herauskam, ließ Produzent Jérôme Hilal mitteilen, dass beim Drehen niemand ein unangemessenes Verhalten von Depardieu signalisiert habe. Auf die Frage von „Le Monde“, ob er noch einmal mit dem Schauspieler drehen würde, antwortete Hilal: „Wahrscheinlich nicht.“

Familie spricht von Hexenjagd

Depardieus Familie sieht den Star einer Hexenjagd ausgesetzt. „Ich bin überrascht von der Wucht der Ablehnung dieses Mannes, der ein Leben lang angebetet wurde“, sagte Depardieus Tochter Julie im Fernsehen. Ihr Vater, der seine Filmprojekte inzwischen auf Eis legte, hatte Anfang Oktober von einer „Lynchjustiz“ gesprochen, die durch ein „Medientribunal“ betrieben werde.

Der 75. Geburtstag des Mannes, der „Cyrano de Bergerac“ mit Bravour spielte, hätte eigentlich eine Reihe offizieller Würdigungen mit sich gebracht. Doch Rima Abdul Malak erteilte solchen Feiern am 27. Dezember eine deutliche Absage. „Ich glaube nicht, dass jemand heute noch Lust hat, Depardieu mit einem Abend zu würdigen oder zu feiern“, sagte die Kulturministerin.