„15 Jahre“ - Ein Film über eine Frau voller Rache

iese junge Frau hat sich vor 18 Jahren eingebrannt in die Filmgeschichte, mit ihren rohen Gefühlen, ihren explosiven Leidenschaften, ihrer wuchtigen Verweigerung. Chris Kraus hat „Jenny von Loeben“ 2006 in seinem Film „Vier Minuten“ erfunden, Hannah Herzsprung hat sie als 27-Jährige mit großer Intensität und Power verkörpert - und wurde damit schlagartig berühmt. Jetzt ist Herzsprung 42 und sie und Kraus schauen sozusagen noch mal bei Jenny vorbei.

Ausgehend vom Foto einer alten Klavierlehrerin in einer Gefängniszelle erforschte Kraus damals die Gegensätze zwischen Kunst und Gewalt, Musik und Knast. Nun hat Jenny 15 Jahre im Gefängnis gesessen, für einen Mord, den ihr damals noch minderjähriger Freund begangen hatte. Seinerzeit hatte eine alte Klavierlehrerin ihr ein kreatives Ventil eröffnet, die Chance, bei einem Wettbewerb Klavier zu spielen, vier Minuten Erfüllung. Statt die Finger zur Faust zu ballen, ließ sie sie über die Tasten tanzen.

Jenny ist wie eine tickende Zeitbombe

„15 Jahre“ ist ein Sequel mit substanziellen Fragen: Was ist aus Jenny geworden? Wurde ihre jugendliche Rebellion gebändigt durch die Einsichten des Erwachsenseins, die Restriktionen des Gefängnisses? Ist sie ruhiger geworden? Versöhnlicher? Zuversichtlicher? Wird die Reintegration ins Leben mit kirchlicher Unterstützung gelingen?

Wohl eher nicht: Auch mit 42 Jahren wirkt Hannah Herzsprungs Jenny noch wie eine tickende Zeitbombe. Ihr Gesicht ist fahl und verhärmt, die Züge verhärtet, der Glanz ihrer Augen erloschen, jede Faser ihres Körpers, jede Geste, jede Mimik verrät die toxische Mischung aus Resignation und Rachedurst. Eine falsche Bemerkung oder ein kleiner Fehler und sie reißt ihrer Kollegin fast das Ohr ab oder stürzt sich aggressiv auf den Polizisten, der ihr gerade das Leben gerettet hat.

Klavierspielen statt nur putzen

Wenn ihr etwas in die Quere kommt, kickt sie es aus dem Weg, ohne Rücksicht auf Verluste, selbst wenn es eine kostbare alte Geige ist. Ruppig pflaumt sie eine mittelmäßige Schülerin im Konservatorium an, wo sie im Rahmen ihrer Resozialisierung nicht spielen, sondern nur putzen darf, und diffamiert ein syrisches Folteropfer geschmacklos als Krüppel. Jede kleinste Geste kann für sie zur Provokation werden, noch schlechter kann sie damit umgehen, wenn ihr jemand helfen will, so wie der Musiklehrer, der sie beim Putzen im Konservatorium erkennt. Er will nicht zuschauen, wie dieses Talent verschwendet wird, und bringt sie mit dem syrischen Klavierspieler Omar zusammen, dem die Schergen des „Islamischen Staates“ (IS) eine Hand abgeschlagen haben. Gemeinsam sollen sie beim Fernsehspektakel für Talente mit Behinderungen auftreten, unter dem Label „Talent kennt keine Grenzen“, mit Albrecht Schuch als Juror namens Gimmiemore, eine Art Hipster-Punk-Variante von Dieter Bohlen.

Verpfuschtes Leben

„Der Krüppel und die Bekloppte“? Ganz sicher nicht, kontert Jenny, doch dann merkt sie, dass dieser Gimmiemore der Mann ist, den sie mal so unbändig geliebt hat. „Was er mit dem Salat macht“, schwärmt sie in der Therapiegruppe, „so elegant, so männlich.“ Umso stärker ist jetzt der Hass auf ihn, der ihr Leben verpfuscht hat. Für sie, stellt Omar fest, sei Musik wie Holzhacken, für ihn sei es überleben. Während die Kamera bereits in Kreisbewegungen ihre Netze um Omar und Jenny spinnt, plant sie ihre Rache.

Es ist riskant, einem so wuchtigen Film wie „Vier Minuten“ Jahre später etwas hinzufügen zu wollen. Chris Kraus packt viel hinein in „15 Jahre“, der Liebesgeschichte und Rachedrama ist, Musical und TV-Show-Satire und von Migration und Integration erzählen will. Ein bisschen zu viel, und gelegentlich schlingert er auch recht nah am Kitsch vorbei, nimmt die Kurve aber wieder. Auch dank der großartigen Schauspieler, neben Albrecht Schuch und Hannah Herzsprung unter anderen noch Hassan Akkouch, Christian Friedel, Katharina Schüttler und Desirée Nosbusch. Und auch dank der erneut von Annette Focks kreierten Musik und der pointierten Dialoge. (epd)

15 Jahre, Regie und Buch: Chris Kraus, Deutschland 2023, 143 Minuten, FSK: ab 12. Mit: Hannah Herzsprung, Hassan Akkouch, Christian Friedel, Adele Neuhauser, Désirée Nosbusch.