MV Waltershofen eröffnet „Kißlegger Sommer“

(pama) Mit zünftigen Klängen hat am Dienstagabend der Musikverein Waltershofen den Reigen der Kißlegger Sommerabendkonzerte eröffnet. Der Dirigent der Kapelle, Werner Buchmann, bekundete zu Beginn des Konzerts seinen Stolz, den „Kißlegger Sommer“ mit dem Musikverein Waltershofen eröffnen zu dürfen: „Das zeichnet uns aus, wenn wir in der Stadt spielen dürfen“, sagte er schmunzelnd.

Mit bekanntem Liedgut wie unter anderem „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ wurden die rund 150 Konzertbesucher unterhalten. An dem lauen Sommerabend wurde aber nicht nur Blas- und Marschmusik geboten. Auch moderne Töne brachten die Waltershofener Musikanten zu Gehör. So sorgten zum Beispiel die beiden Solisten Daniel Zinsheim an der Trompete und Fabian Deschler am Saxofon für einen guten Sound beim Stück „Groove Academy“.

Von den Klängen des Musikvereins aus der Ortschaft waren übrigens nicht nur die Zuhörer vor, sondern auch die Beobachter auf dem Neuen Schloss angetan: Der Storchennachwuchs samt Muttertier lauschte während des gesamten Konzerts aufmerksam der Blasmusik.

Die Termine der Kißlegger Sommerabendkonzerte auf einen Blick: 12. Juni: Musikverein Altshausen, 19. Juni: Liederkranz Kißlegg, 26. Juni: Musikverein Baienfurt, 3. Juli: JBO und „Young Band“ Kißlegg, 10. Juli: Musikkapelle Rötenbach, 17. Juli: Kißlegger Sternmarsch, 24. Juli: Akkordeon-Orchester Kißlegg, 31. Juli: Musikkapelle Immenried, 7. August: Musikkapelle Ratzenried, 14. August: Alphornbläsergruppe und Premerweihermusikanten, 21. August: Musikverein Kißlegg (pama)