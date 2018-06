Ergebnisse des Fasnet-Malwettbewerbs

Auch in diesem Jahr hat die Narrenzunft Kißlegger Hudelmale an den Schulen und Kindergärten in Kißlegg, Immenried und Waltershofen den großen Fasnet-Malwettbewerb organisiert. Zum Thema „Kißlegger Kokolores, so ein Zirkus!“ sind laut Pressemitteilung 250 Einsendungen bei der Zunft eingegangen.

Die Ausstellung der Kunstwerke wird in der Schalterhalle der Kißlegger Sparkassen-Filiale stattfinden. Dort gebe es leider nur Platz für rund 130 Bilder, deshalb habe die Zunft eine Vorauswahl treffen müssen. Nun kann die Kißlegger Bevölkerung daraus die Siegerbilder wählen. Für die Kinder winken einige Preise vom Eisgutschein bis zum Gratis-Besuch des Ravensburger Spielelands. Kindergartenkinder und Grundschüler werben laut Verein separat ausgezeichnet.

Die Ausstellung ist zu den gewohnten Schalteröffnungszeiten im Zeitraum von Montag, 11., bis Samstag, 23. Juni zu sehen.