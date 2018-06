Badegewässerqualität des Obersees ist ausgezeichnet

Seit einem Vierteljahrhundert leitet Darius Krzisch das Kißlegger Strandbad. Bürgermeister Dieter Krattenmacher und Kämmerer Roland Kant gratulierten dem engagierten Bademeister zum Jubiläum und übergaben ein kleines Geschenk, teilt die Gemeinde mit. Nur seinem großen persönlichen Engagement sei es zu verdanken, dass das Strandbad in den vergangenen Jahren immer bei schönem Wetter öffnen konnte.

Als besonderes Geschenk konnte Roland Kant die Plakette der EU mitbringen, die dem Obersee eine ausgezeichnete Badegewässerqualität bescheinigt. „Wir können also dieses Jahr die blaue Flagge hissen“, so Kant. Bei der Diskussion um die Gewässerqualität des Obersees müsse man zwei Dinge auseinander halten, so der Bürgermeister. Die Badewasserqualität betrachte mehr die oberen Schichten des Sees, also dort, wo die Badegäste schwimmen und tauchen. Dieser Seebereich werde regelmäßig von einer unabhängigen Stelle kontrolliert und insbesondere auf Keimbelastungen untersucht. Und hier sei man mit dem aktuellen Ergebnis sehr zufrieden.Vor allem die tieferen Wasserschichten im Obersee hingegen bedürfen weiterer Anstrengungen, um die dort vorhandene Nährstoffmenge dauerhaft zu reduzieren.

Der Obersee ist laut Gemeinde mit rund 16 Metern der tiefste See im Landkreis Ravensburg und während der Sommerzeit stabil geschichtet. Das bedeute, dass es zwischen diesen Schichten kaum Wasseraustausch gebe. Jeweils im Herbst und späten Winter, wenn der See vier Grad kalt sei, finde eine natürliche Durchmischung dieser Schichten statt. Die zunehmende Erwärmung und die Starkregenereignisse könnten diesen Zyklus über die Jahre hinweg verändern, wie es am Bodensee bereits spürbar sei. Und hier würden auch die weiteren Überlegungen zur langfristigen Sicherung des Obersees, etwa mit der Tiefenwasserableitung an.

Wer außerhalb der Öffnungszeiten des Standbads im Obersee baden möchte, kann dies über den kostenlosen Seezugang beim Wohnmobilstellplatz tun. Um den Komfort zu erhöhen, wird die Gemeindeverwaltung in den kommenden Wochen am Seeufer noch ein kleines Badehäuschen zum Umziehen aufstellen. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die Gäste werden gebeten, den Uferbereich sauber zu halten.