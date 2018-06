Arbeitslos nach 38 Jahren: Kißleggerin bangt um ihren Lebensunterhalt

Es hat Tage gegeben, an denen ist sie nicht aus dem Haus gegangen. Die Last der Sorgen war zu groß, sie war am Boden zerstört, erzählt Irmgard Rist aus Kißlegg. Seit Winter 2017 ist sie arbeitslos, das erste Mal nach 38 Jahren im Berufsleben. Ein Schock für die 61-Jährige. Seither wartet sie auf das Arbeitslosengeld, das ihr vom Jobcenter zugesagt wurde: „Es geht anderen bestimmt auch so. Ich wurde ständig von Jobcenter und Agentur für Arbeit hin- und hergeschickt“, erzählt Irmgard Rist.

In den vergangenen Monaten hat ihr vor allem ihre Gesundheit zunehmend Schwierigkeiten bereitet. Die ehemalige Verkäuferin und Getränkemarkt-Leiterin wurde im Herbst 2017 entlassen, zuletzt war sie Verkäuferin in Vogt. Diese neue Situation verkraftete sie nur schwer: Es folgte ein Nervenzusammenbruch. Bis Dezember 2017 wurde sie darum krank geschrieben. In einer Psychotherapie-Klinik erlitt sie kurz darauf einen Herzinfarkt. Weitere Klinikaufenthalte wegen Bandscheibenproblemen und einer Viruserkrankung folgten kurz darauf. Im Februar trat sie eine Reha an, die ihr von der Deutschen Rentenversicherung bewilligt wurde.

Niemand fühlte sich verantwortlich

Zu ihren Krankheiten kam in den vergangenen Monaten aber noch eine weitere Sorge hinzu: Wie finanziere ich meinen Lebensunterhalt? „Seit ich mich im Dezember beim Arbeitsamt gemeldet habe, habe ich kein Geld bekommen“, erzählt Irmgard Rist. Es habe sich niemand wirklich für sie verantwortlich gefühlt. Beim Jobcenter in Leutkirch und bei der Arbeitsagentur in Wangen sei sie mehrfach vorstellig geworden. Eine Prozedur, die sie viel Kraft kostete, erzählt Rist: „Ich musste mir Fragen anhören wie ,Was, ein Auto haben Sie auch noch?’.“ Auch der Verkauf ihres Hauses in Kißlegg sei angesprochen worden. Immer wieder sei sie zwischen den Behörden hin- und hergeschickt worden.

Ende Mai schließlich kommt der Bescheid vom Jobcenter: Ab März 2018 erhält Irmgard Rist rückwirkend Arbeitslosengeld. Doch ihrer Meinung nach zu wenig: „Für März werden mir nur 81 Euro gezahlt. Davon kann man doch nicht leben.“ Nur durch die Unterstützung ihrer Familie und ihres Partners habe sie es bisher geschafft, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und auch Behördengänge trotz Krankheit zu absolvieren. Die Klinikaufenthalte habe sie teilweise vorstrecken müssen.

Die 81 Euro begründet das Landratsamt Ravensburg, die für das Jobcenter verantwortliche Behörde, mit ausgezahltem Übergangsgeld in Höhe von knapp 800 Euro. Die Rentenversicherung zahlt Übergangsgeld bei allen Reha-Maßnahmen, die die Erwerbsfähigkeit von Betroffenen wiederherstellen sollen. Irmgard Rist erhielt dieses im Februar. „Das Jobcenter rechnet alle Einnahmen an“, erklärt Franz Hirth, Sprecher des Landratsamts. Darum sei der Betrag des Arbeitslosengelds für einen Monat deutlich geringer als für die Folgemonate. Irmgard Rist hat sich erneut arbeitssuchend gemeldet. Mit wenig Hoffnung: „Ich bin durch meine Krankheiten einfach schwer eingeschränkt.“

Vor knapp anderthalb Jahren hatte sie bereits Erwerbsminderungsrente aufgrund einer krankheitsbedingten, 50-prozentigen Schwerbehinderung beantragt. Dieser Antrag liegt momentan aber noch beim Sozialgericht in Konstanz. Sie hofft nun, dass der Sozialverband VDK ihr helfen kann, den Prozess wieder in Gang zu bringen. Und, dass wieder etwas Ruhe einkehrt in ihren Alltag.