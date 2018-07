SV Immenried steht im Bezirkspokalfinale

Die Fußballerinnen des SV Immenried haben sich für das Bezirkspokalfinale qualifiziert. Im Halbfinale besiegte der SVI den FV Rot-Weiß Weiler mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Maßgeblichen Anteil hatte die Torfrau des SVI Jule Wensauer.

Das Spiel auf dem Weiler Kunstrasen war alles in allem sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften versuchten aus einer kontrollierten Defensive heraus das Spiel an sich zu reißen und den Gegner laufen zu lassen. Mitte der ersten Hälfte erzielte Ramona Rösler für die Immenriederinnen die Führung. Diese verteidigte der SVI bis kurz vor Schluss mit viel Kampfgeist, denn in der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeberinnen den Druck auf das Gehäuse der Gäste.

