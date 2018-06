Raimund Haser folgt auf Christian Schmid

Bei der CDU Immenried gibt es einen Wechsel im Vorstand: Der bisherige Ortsvositzende Christian Schmid gibt den Stab an Raimund Haser weiter. Schmid bleibt der CDU Immenried als Schriftführer erhalten.

Bei der Mitgliederversammlung im Vereinsheim des SV Immenried wurde Raimund Haser, der auch Kandidat für die Nachfolge von Paul Locherer als Erstkandidat der CDU bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis Wangen-Illertal ist, mit neun von zehn Stimmen zum Vorsitzenden seines Ortsverbandes gewählt. Dies geht aus einem Bericht der CDU Immenried hervor. Bruno Frei wurde als stellvertretender Vorsitzender bestätigt, ebenso wie Irene Frei als Kassier. Michael Leumann wurde als Beisitzer neu gewählt.

Wie in vielen Ortsvereinen gilt es laut Haser auch in Immenried, neue Mitglieder für die politische Arbeit zu begeistern und für mehr Verständnis für die Parteienlandschaft zu werben. Wer politische Ziele erreichen möchte, muss sich laut Haser für eine Partei entscheiden und notfalls auch Entscheidungen mittragen, die man für sich selbst anders getroffen hätte. „Das nennt man dann Kompromiss. Und ohne den geht es in einer Demokratie nicht“, so Haser.

Im Anschluss an die Vorstandswahlen diskutierten die anwesenden CDU-Mitglieder aus Kißlegg, Waltershofen und Immenried mit den CDU-Nominierungskandidaten Raimund Haser und Christian Natterer – Wolfram Dreier war an diesem Tag verhindert – über die aktuelle Landespolitik. Als Resumée aus dieser Diskussion stellte Wahlleiter Axel Müller, stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender, fest, „dass wir am 27. Juni bei der Nominierungsveranstaltung in Vogt die Auswahl aus drei sehr guten Kandidaten haben“.