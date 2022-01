Jugendlicher bedroht Zwölfjährigen mit Messer

Ein Jugendlicher hat in Heidenheim einem Zwölfjährigen mit einem Messer gedroht. Seitdem fehlt diesem sein Geld. Gegen 12.30 Uhr hatte sich am Mittwoch der Zwölfjährige mit anderen Gleichaltrigen am Busbahnhof in der Marienstraße aufgehalten, so die ersten Ermittlungen der Polizei.

Der Zwölfjährige wurde von seinem Begleiter aufgefordert, mit ihm in die Toilette zu gehen. Er wolle ihm dort etwas zeigen. Zwei weitere Jungen gingen mit. Plötzlich sei ein Jugendlicher dazugekommen und begann, den Zwölfjährigen abzutasten. Als er dies verweigerte, soll der Jugendliche mit einem Messer gedroht haben. Dem Jungen fehlt nun Bares.

Die Heidenheimer Polizei (Telefon 07321 / 322 0) hat nun die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zu dem Täter aufgenommen. Derjenige, der mit dem Messer gedroht haben soll, wird auf etwa 15 Jahre geschätzt. Er soll deutsch und arabisch gesprochen haben und ungefähr 180 Zentimeter groß sein. Der Junge hatte einen schwarzen E-Scooter dabei.