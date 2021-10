Zwölf Frauen berichten von sexuellen Übergriffen

Franzi, Angela, Bibi, Caro, Anika, Luisa, Martha… – die Frauen sind unterschiedlich alt, leben an verschiedenen Orten und ihre Namen sind geändert, doch sie haben eines gemeinsam: Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt. In der Ausstellung „Was ich anhatte…“, die noch bis 16. Oktober im Medienhaus am See in Friedrichshafen gezeigt wird, berichten zwölf Frauen von sexuellen Übergriffen, die sie erlebt haben.

„Sie wollen nicht mehr schweigen und Opfer sein, sondern anderen Frauen Mut machen, sich zu öffnen“, heißt es in der Pressemitteilung er Caritas Bodensee-Oberschwaben. Präsentiert wird die Ausstellung von der Fachberatungsstelle Morgenrot bei sexualisierter Gewalt Friedrichshafen, die in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen feiert, und dem Verein Frauen helfen Frauen Friedrichshafen, der seit 40 Jahren Frauen in Notsituationen berät und unterstützt. Am vergangenen Samstag wurde die Ausstellung im Kiesel eröffnet.

Jede dritte Frau habe mindestens einmal im Leben körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren – quer durch alle Altersgruppen und Schichten, Religionszugehörigkeiten, Bildungsniveaus oder Nationalitäten, gab Veronika Wäscher-Göggerle, Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises, zu bedenken, die stellvertretend für Landrat Lothar Wölfle die Vernissage-Gäste begrüßte. „Gewalt findet überall um uns herum statt. Auch in unserer nächsten Nähe. Alle drei bis fünf Minuten wird in Deutschland eine Frau oder ein Mädchen vergewaltigt“, sagte sie. Sexualisierte Gewalt sei ein gesellschaftliches Problem, das es massiv zu bekämpfen gelte. Es sei wichtig, den Opfern in ihren psychischen und physischen Notsituationen zur Seite zu stehen, sie aufzufangen und zu begleiten. Diese Aufgabe werde sowohl von der Beratungsstelle Frauen helfen Frauen als auch von der Fachberatungsstelle Morgenrot professionell geleistet. „Ich bin froh, dass ich sie im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an meiner Seite weiß“, so Veronika Wäscher-Göggerle.

Die von Beatrix Wilmes, Autorin und Dokumentarfilmerin, konzipierte Wanderausstellung macht die Erfahrungen von Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, anonym öffentlich. Die vielschichtige Installation der persönlichen Kleidungsstücke und Aussagen macht deutlich: Eine Frau wird nicht vergewaltigt, weil sie einen Minirock trägt. Sexualisierte Übergriffe können nicht verhindert werden, indem wir die Kleidung wechseln, denn – so stellt ein Opfer klar: „Es gibt nur eine Ursache für Vergewaltigung – der Vergewaltiger.“