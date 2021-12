Zwischenstand: Über 90 000 Euro Spenden für „Häfler helfen“

92 372 Euro - diese Summe wurde in rund 420 Überweisungen bis einschließlich 16. Dezember auf das Konto von „Häfler helfen eingezahlt – und die Spendenaktion geht weiter. „Diese Spendenbereitschaft zu sehen, ist überwältigend“, sagt Stadtdiakon Martin Rebmann. Besonders erfreut ist er, dass es nicht nur treue Spender gibt, die sich jedes Jahr an der Aktion beteiligen, sondern auch zahlreiche Erstspender. Dieses Hinzukommen zeigt, dass die Solidarität in der Stadtgesellschaft mit Menschen in Not sehr lebendig ist.

Sabine Hornig von der evangelischen Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung sagt es so: „Immer wieder denke ich: Das gibt es doch gar nicht. Dass es eine Gemeinschaft in Friedrichshafen gibt, die will, dass alle hier leben können. Auch diejenigen, bei denen es finanziell mal eng wird. Das beeindruckt und erstaunt mich.“

Die Spenden sind ein Zeichen des Zusammenhalts

Der Zwischenstand bei den Spenden ist ein wenig niedriger als im vergangenen Jahr. Aber wenn man bedenkt, dass schon das zweite Weihnachtsfest im Schatten von Corona steht, ist die Spendenbereitschaft sehr erstaunlich. Denn mancher bangt um seine Einkommenssituation.

Doch ohnehin ging es bei „Häfler helfen“ nie darum, neue Spendenrekorde anzupeilen. Stattdessen kommt es auf die Haltung kommt es an. „Häfler helfen“ betrachtet die Spenden als ein Zeichen des Zusammenhalts, besonders in schwierigen Zeiten.

30 000 Euro vom Oberbürgermeister und der Fränkel-Stiftung

Ein solches Zeichen gibt Oberbürgermeister Andreas Brand, der 20 000 Euro spendet. Das Geld stammt aus den Bezügen, die der OB für seine Arbeit in den Aufsichtsräten der Unternehmen erhält, die zur Zeppelin-Stiftung gehören. Ein Zeichen setzt auch die Fränkel-Stiftung, die wegen der Pandemie zwar das beliebte Weihnachtsliedersingen zu Gunsten von „Häfler helfen“ absagen musste.

Das haben wir sehr gerne gemacht. Peter Buck von der Fränkel-Stiftung

Doch obwohl diese Spendenquelle entfiel, überwies die Fränkel-Stiftung 10 000 Euro aus eigener Tasche. „Das haben wir sehr gerne gemacht“, sagt Peter Buck für die Stiftung. „Auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr Menschen in Existenznot kommen. Sei es durch die Coronasituation oder auch durch die extrem gestiegenen Lebenshaltungskosten.“ Fränkel ist in der Immobilienbranche aktiv. In dieser Branche würden die Mehrausgaben vor allem von einer starken Zunahme der Nebenkosten verursacht; insbesondere der Heizkosten, so Buck.

Eine frühere Empfängerin von Spenden spendet jetzt selbst an „Häfler helfen“

Den größten Teil der Spenden machen mittlere und kleine Spendenbeträge aus. Aus mancher Überweisung spricht eine besondere Verbundenheit gegenüber der Aktion. So gingen 1000 Euro im Zusammenhang mit einer Bestattung ein. „Die Hinterbliebene sagte, es wäre im Sinne ihres Mannes gewesen, wenn ’Häfler helfen’ das gesammelte Geld bekomme“, erzählt Martin Rebmann.

Auch ein Geburtstag trug 300 Euro bei: Das Geburtstagskind hatte sich anstelle von Geschenken Spenden für „Häfler helfen“ gewünscht. Martin Rebmann freut sich insbesondere über die Reaktion einer Frau, die vor zehn Jahren selbst auf Geld von „Häfler helfen“ angewiesen war. „Jetzt ist sie aus der Krise heraus und hat selbst gespendet.“

Dieses Spendengeld wird nun in Not geratene Menschen aus Friedrichshafen auffangen, die am Ende der staatlichen Hilfsangebote angelangt sind oder durch die Maschen des Sozialsystems zu fallen drohen, weil sie gesetzliche Anforderungen für die Vergabe von Unterstützungen nicht erfüllen. Speziell für diesen Personenkreis ist „Häfler helfen“ gedacht.

Die letzten Reserven der Empfänger sind aufgebraucht

Die Personalkosten für die Verwaltung und Vergabe der Spenden tragen die katholische und die evangelische Kirche. Deshalb muss hierfür nichts von den Spendengeldern abgezwackt werden. Jeder Cent wird an die Bedürftigen weitergegeben. Über die Vergabe bestimmen Martin Rebmann für die katholische sowie Sabine Hornig und ihre Kollegin Dagmar Neuburger für die evangelische Seite. Sie kennen die Sorgen und Nöte der Menschen, die in ihre Sprechstunden kommen.

Dass Familien so erleichtert waren wie heute, wenn sie 100 Euro bekommen, habe ich noch nie erlebt,

fasst Sabine Hornig die Lage zusammen. „Bei den Menschen, die in die Beratung kommen, ist alles auf Kante genäht. Es läuft auf der letzten Rille“ sagt sie. Besonders betroffen sind ihrer Erfahrung nach Menschen, die geringfügig in der Gastronomie beschäftigt sind. Viele von ihnen werden in der Pandemie nicht gebraucht. Es fehlt hinten und vorne am Geld.

Spenden vom Weihnachtsbaum bis zum Kinderbett

Das bedeutet aber nicht, dass die Betreffenden mit Anspruchsdenken auf der Matte stehen. Solche Begegnungen hat Sabine Hornig fast nie. Zudem freut sie sich, dass sich Hilfsbereitschaft nicht immer nur in Geldspenden ausdrückt. Auch mit sehr willkommenen Sachspenden warten die Häflerinnen und Häfler auf.

Konkret: „einem frisch geschlagenen Tannenbaum, zwei polnischen Gänsen als Weihnachtsbraten, dreimal Spielsachen und einem Kinderbettchen.“ Weihnachten kann also kommen. Dank „Häfler helfen“ auch zu Familien, die sich eine Bescherung eigentlich nicht leisten können.