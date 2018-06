Zwischen Leben und Tod: „Mal Aria“

Frankfurt am Main (dpa) - Anopheles bedeutet so viel wie Nichtsnutz. „Ihre Larve wohnt im Wasser, und die Mücke sticht nicht“, schrieb einst Carl von Linné über diese Mückenart. Was für ein Irrtum. Denn die Anopheles ist ein gefährlicher Überträger der Malaria.

Carmen Stephan hat die Anopheles nun zum Hauptdarsteller ihres ersten Romans „Mal Aria“ gemacht. Am letzten Tag ihrer Reise an den Amazonas wird Carmen von einer Mücke gestochen. Kurze Zeit später schwebt sie zwischen Leben und Tod. Die Ärzte stellen eine falsche Diagnose, halten ihre Krankheit für Dengue-Fieber. Doch der Leser weiß es besser. Denn die Mücke selbst erzählt diese Geschichte: „Die Macht der Natur ist es, den Tod in ein winziges Wesen, wie ich es bin, stecken zu können. Eines, das man übersieht.“

Hautnah erlebt der Leser das Wüten der Krankheit, die wiederkehrenden Fieber- und Kälteschübe, das langsame Verdämmern der Kranken. Und ganz nebenbei wird auch noch die Geschichte der Malaria erzählt und der Kampf der Ärzte gegen die Seuche. Ein eindrucksvolles Debüt.

Carmen Stephan: Mal Aria. S Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 208 Seiten, 18,99 Euro, ISBN 978-3-10-075141-6