Zwischen Bürokratie und Beweisaufnahme - so suchen Spezialisten der Polizei nach Spuren

Auf dem Boden liegen Glassplitter, an der Scheibe des 24-Stunden-Fleischautomaten ist ein verschmierter Fußabdruck zu sehen und ein einzelner Einkaufswagen steht neben dem Automaten. Hier ist in der Nacht eine Straftat geschehen. Kriminaltechniker Harald Albert verschafft sich einen Überblick vom Tatort und holt das Equipment aus dem zivilen VW-Bus der Kriminalpolizei.

Täter hatte wohl noch Hunger

Es ist Samstagmorgen, als die Verkäufer eines Metzgerei-Abholmarktes in Ravensburg die Polizei verständigen. Der Tatverdacht: Versuchter Einbruch mit Sachbeschädigung. In der Nacht hatte ein unbekannter Täter wohl noch etwas Hunger und wollte sich an einem 24-Stunden-Fleischautomat bedienen, wie Heinrich Miehle vom Polizeiposten Vogt vermutet. Er ist als Sachbearbeiter für Einbrüche bereits vor Ort, hat den Tatort abgesperrt und sich ein Bild vom Geschehen gemacht.

Überwachungskamera dokumentiert die Tat

Die Mitarbeiter des Abholmarktes zeigen Miehle Aufzeichnungen der firmeneigenen Videokamera. Auf diesen ist deutlich zu erkennen, wie sich ein betrunkener Mann etwa eine Stunde lang auf dem Gelände aufhält. Er tritt gegen die Scheiben der beiden Automaten.

Weil das nichts bringt, nimmt er einen Einkaufswagen zu Hilfe – jedoch vergebens. Das Glas geht wieder nicht zu Bruch. Dafür zersplittert neben den Automaten die erste Scheibe einer doppelverglasten Tür, auf der groß „Videoüberwacht“ geschrieben steht. Davon lässt sich der Täter offenbar nicht verunsichern. Er holt sich einen großen Stein, legt ihn jedoch auf der Treppe wieder ab. Er tritt ein letztes Mal gegen den Automaten und verlässt dann das Gelände. „Letztendlich musste der Täter wohl hungrig nach Hause“, sagt Miehle.

Fotos sind immer die wichtigste Grundlage bei der Kriminalpolizei Harald Albert, Kriminalpolizei

Zurück am eigentlichen Tatort holt Harald Albert kleine gelbe Nummern aus seinem Spurensicherungskoffer. Diese untergliedern den Tatort in verschiedene Bereiche. In jedem dieser Bereiche sollen Spuren gesichert werden. Zuvor hat Albert Fotos vom gesamten Gelände und vom Tatort gemacht. „Fotos sind immer die wichtigste Grundlage bei der Kriminalpolizei“, sagt der Kriminaltechniker.

Vor der Spurensuche muss der Tatort vor neugierigen Passanten geschützt werden. Diese könnten sonst wichtige Spuren verwischen. (Foto: Mandy Streich) Mit einem Absperrband wird der Tatort von der Polizei gesichert. (Foto: Mandy Streich) Der Täter tritt eine Scheibe einer doppelt-verglasten Türe ein. (Foto: Mandy Streich) Die einzelnen Bereiche des Tatorts werden mit gelben Nummern gekennzeichnet. (Foto: Mandy Streich) Der Täter hat unter anderem versucht mit einem Einkaufswagen die Scheiben des Automaten zu zerstören. (Foto: Mandy Streich) Der Täter hat unter anderem versucht die Scheiben mit einem Einkaufswagen zu zerstören. (Foto: Mandy Streich) Mit dem sogenannten "Crime Lite" werden die Spuren nach Finger- oder Fußabdrücken untersucht. (Foto: Mandy Streich) Unter dem Licht werden Fingerabdrücke erkennbar. (Foto: Mandy Streich) Der Tatort wird in unterschiedliche Bereiche unterteilt. (Foto: Mandy Streich) An der beschlagenen Scheibe sind deutlich Schuhabdrücke zu erkennen. (Foto: Mandy Streich) Mit dem sogenannten "Crime Lite" können die Spuren deutlicher erkannt werden. (Foto: Mandy Streich) Mit einer speziellen Folie können die Spuren gesichert werden. (Foto: Mandy Streich) Der Kriminalpolizist Harald Albert sichert und dokumentiert Gewissenhaft jede Spur. (Foto: Mandy Streich) Der Spurensicherungskoffer der Polizei. (Foto: Mandy Streich) Mit einem speziellen Pulver können vor allem Fingerabdrücke leicht sichtbar gemacht werden. (Foto: Mandy Streich) Jede gesicherte Spur muss einzeln dokumentiert werden. (Foto: Mandy Streich) Nach der Folie überprüft der Kriminalpolizist die Spur noch mit einem Pulver. (Foto: Mandy Streich) Unter dem "Crime Lite" werden die Spuren sichtbar. (Foto: Mandy Streich) Die Folie mit der gesicherten Spur wird abgezogen. (Foto: Mandy Streich) Die Spuren eines Tatorts sind manchmal schwierig zu finden. (Foto: Mandy Streich) 1 von 1

Neben der Spurensuche gehören auch die Spurenerfassung und -auswertung zum Arbeitsfeld der Kriminaltechnik, wie Albert erklärt. Bei jeder Spur werde individuell überlegt, wie sie am besten gesichert werden könnte. So packt Albert ein paar der Glassplitter in ein Tütchen. Wenn am Schuh des Tatverdächtigen später Glassplitter gefunden werden, könnten diese miteinander abgeglichen werden.

Außerdem untersucht Harald Albert größere Bruchstücke nach Fingerabdrücken, indem er sie mit einem rötlichen Kontrastmittel einpinselt und unter das sogenannte „Crime Lite“ hält. Dieses Gerät simuliert extrem helles Tageslicht und mache jeden noch so kleinen Staubkrümel sichtbar, sagt Albert. Deshalb nennen die Beamten das Gerät auch „Hausfrauenschreck“. Um einen Fingerabdruck zu sichern, der später als Beweis vor Gericht anerkannt wird, müssen von diesem mindestens sieben Merkmale erkennbar sein, erklärt Albert.

Wie eine Folie Fußabdrücke sichert

Daraufhin widmet sich der Kriminaltechniker den Fußabdrücken auf den Scheiben der Automaten. Bevor er aber mit einer Sicherungsfolie die Fußspuren abziehen kann, muss alles maßstabsgetreu abfotografiert werden. Mit einer kleinen Rolle bringt er die Folie an der Scheibe an und zieht sie dann ab. Auch die Münze, die der Täter in den Einkaufswagen gesteckt hat, wird eingetütet.

Am Ende tritt Albert noch an den Stein heran, der auf der Treppe gefunden wurde. „Wenn es jetzt ein Kapitaldelikt, zum Beispiel ein Mord, gewesen wäre, würden wir auf jeden Fall alles mitnehmen“, sagt Albert. „Der Stein könnte dann beim Landeskriminalamt auf Hautschuppen des Täters untersucht werden.“ Bei einem Einbruch müsse das Personal der Spurensicherung aber immer abwägen, wie viel Aufwand im einzelnen Fall betrieben werde.

So wird auf einer Polizeiwache gearbeitet

Alle relevanten Spuren, die die Beamten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz sichern, werden zunächst zur Kriminalpolizeidirektion nach Friedrichshafen gebracht. Dort leitet Erster Kriminalhauptkommissar Herbert Zimmermann die Kriminalinspektion 8 – die sogenannte Kriminaltechnik.

„Hier werden die Spuren so weit vorbereitet, dass sie an das Landeskriminalamt in Stuttgart weitergegeben werden können“, erklärt Zimmermann und öffnet die Tür zu seiner Abteilung. Der erste Blick ist fast ernüchternd: Der lange Flur, in dem neben einem Kopierer noch ein Modell-Skelett steht, unterscheidet sich kaum von jedem anderen Bürogebäude.

Manchmal ist es auch viel Schreibtischarbeit. Herbert Zimmermann

Auch die Ausstattung der Büroräume wirkt unscheinbar: Schreibtisch, Stuhl, Computer und zwei Bildschirme. „Manchmal ist es auch viel Schreibtischarbeit“, sagt Zimmermann. So schreiben die 14 Mitarbeiter Spurensicherungsberichte und Untersuchungsaufträge für das Landeskriminalamt. „Die Mitarbeiter haben ganz unterschiedliche Qualifikationen“, sagt Zimmermann.

„Es ist eine sehr herausfordernde und anspruchsvolle Arbeit.“ Die Kollegen haben tagtäglich mit Dingen zu tun, die mitunter an die Nieren gehen. Sie bearbeiten Einbrüche, Vergewaltigungen, Brandstiftungen ebenso wie spektakuläre Mordfälle, die die ganze Region bewegen. Wer hier arbeitet, der wolle das in der Regel auch. „Das ist meistens keine Durchgangsstation“, sagt Zimmermann.

Auch Markus Schütt, der das Kriminalkommissariat in Ravensburg leitet, hat sich ganz bewusst für die Kriminalpolizei entschieden.

Markus Schütt ist als Leiter des Kriminalkommissariats in Ravensburg für rund 25 Mitarbeiter verantwortlich. Im Gespräch mit der "Schwäbischen Zeitung" erzählt er, wie er zur Kriminalpolizei gekommen ist und wie sein Arbeitsalltag aussieht.

Herbert Zimmermann führt in das hell erleuchtete Labor am Ende des Flures. Es lässt den weniger bürokratischen Teil der Arbeit erahnen. „Hier finden die Voruntersuchungen für das Landeskriminalamt statt“, erklärt Zimmermann. Dabei sei die Vorgehensweise reine Abwägungssache – sie hänge davon ab, welche Spuren im einzelnen Fall im Vordergrund stehen.

So sieht das Labor der Kriminaltechnik aus

Die Mitarbeiter der Kriminaltechnik entscheiden dann, welche Beweise für das anstehende Gerichtsverfahren verwertbar sind. Diese werden einmal pro Woche, manchmal auch häufiger an das Landeskriminalamt geschickt und von den dort beschäftigten Sachverständigen noch einmal genauer untersucht. „Vor Gericht sind nämlich nur die Gutachten der Sachverständigen aus Stuttgart verwertbar“, erklärt Zimmermann.

In der Asservatenkammer stapeln sich Kartons mit Hunderten von Spuren

Wie unterschiedlich diese Spuren sein können, wird beim Blick in die Asservatenkammer deutlich. Hinter einer abgeschlossenen Kellertür verbergen sich zwei lange, hölzerne Regalreihen. Der fensterlose Raum wirkt auf den ersten Blick wie ein ganz normaler Keller:

Es stapeln sich massenweise Kartons und Tüten aus Packpapier. Dennoch gibt es einen gravierenden Unterschied: In diesen Kartons befindet sich nämlich nicht etwa altes Kinderspielzeug, aussortierte Bücher oder die Weihnachtsdekoration – sondern alle Gegenstände, die in einem Gerichtsverfahren von Bedeutung sein könnten.

Im Keller der Kriminalpolizeidirektion in Friedrichshafen befindet sich die Asservatenkammer. (Foto: Alena Ehrlich) Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Asservatenkammer nicht von einem ganz gewöhnlichen Kellerraum. (Foto: Alena Ehrlich) Auf diesem Glas könnten sich zum Beispiel Fingerabdrücke oder DNA-Spuren befinden. (Foto: Alena Ehrlich) In dieser Kiste befinden sich die Beweismittel zu der tödlichen Hundeattacke in Stetten. Das Urteil in diesem Fall ist mittlerweile rechtskräftig. (Foto: Alena Ehrlich) Manche Beweismittel werden in Papier, andere in Plastik aufbewahrt. Je nachdem, um welche Art von Spur es sich handelt. (Foto: Alena Ehrlich) Die Kisten in den Regalen sind mit Aktenzeichen versehen. In einem einzigen Fall kann es Hunderte von Spuren geben. (Foto: Alena Ehrlich) Manche Spuren werden mit speziellen Klebestreifen aufgenommen. (Foto: Alena Ehrlich) Dieser Stecker wurde nach einem EInbruch als Beweismittel sichergestellt. (Foto: Alena Ehrlich) An den Tüchern in dieser Tüte befinden sich Haare. Diese können bei den Ermittlungen ein wichtiger Hinweis sein. Hin und wieder finden sich auch kuriose Gegenstände in der Asservatenkammer. So zum Beispiel dieser Sackkarren. Mit speziellen Wattestäbchen nehmen die Ermittler Flüssigkeiten, zum Beispiel Blut, als Beweismittel auf. Auch diese werden dann in einem Plastikröhrchen verpackt in der Asservatenkammer aufbewahrt. (Foto: Alena Ehrlich) 1 von 1

Jeder Karton ist mit einem Aktenzeichen versehen, eine Asservatenliste beschreibt haargenau, was in der jeweiligen Box zu finden ist. Manchmal geben Stichworte Hinweise auf die Art des Verbrechens: fahrlässige Tötung, sexueller Missbrauch, räuberische Erpressung, Diebstahl, Brandstiftung. „Man kann nicht pauschal sagen, was die häufigsten Spuren sind. Das kommt ganz auf den jeweiligen Fall an“, sagt Zimmermann.

In einem einzelnen Fall könne es hunderte Spuren geben. Sobald das Landeskriminalamt seine Gutachten erstellt hat, werden die Asservaten zurück nach Friedrichshafen geschickt. Dort werden sie so lange aufbewahrt, bis sie für das Verfahren nicht mehr von Bedeutung sind. Das kann der Fall sein, wenn das Gerichtsurteil zu dem jeweiligen Fall rechtskräftig ist - oder, falls der Täter nicht gefasst wurde, sobald die Tat verjährt ist.