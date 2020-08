Es ist Sommer in der Stadt – in diesem Jahr ist das auf dem neuen Marktplatz in VS-Schwenningen ein neues Gefühl. Die Meinungen der dort ansässigen Händler und Gastronomen nach Abschluss der dreijährigen Sanierung des Platzes gehen weit auseinander.

Die jahrelange Neugestaltung des Marktplatzes ist seit Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen und der Platz erlebt nicht nur seinen „zweiten Frühling“, sondern auch seinen ersten Sommer seit der Sanierung. Nach den trostlosen Monaten der Sorgen und Querelen ist also wieder alles paletti – oder etwa nicht?

Die Meinungen der anliegenden Gewerbetreibenden gehen weit auseinander, denn nach der Baustelle schlägt vielen Einzelhändlern und Gastronomen nun die Corona-Pandemie aufs Gemüt. „In den Ferien sind kaum Leute unterwegs“, sagt Birgit Messner, die das Bekleidungsgeschäft Casa Moda betreibt. Seit dem Jahr 2011 ist sie am Marktplatz und noch nie sei so wenig los gewesen, berichtet Messner. Schuld ist in erster Linie die Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen: „Mit einer Maske einzukaufen, ist für viele Kunden natürlich nicht sehr reizvoll“, nennt ihr Mann Heinz Messner den Grund.

Doch auch mit dem Platz an sich ist Birgit Messner nicht wirklich zufrieden. Sie habe extra am Konzept ihres Geschäfts gearbeitet und in eine zusätzliche Außenbewirtschaftung in Form eines kleinen Cafés investiert. „Die Bänke sind teilweise sehr nah an unserem Café platziert, sodass sich manche Kunden durch rauchende und laute Personen gestört fühlen“, erklärt sie, weshalb der gewünschte Effekt bisher ausblieb. Außerdem sei sie enttäuscht, dass nun nicht mehr aus dem Marktplatz gemacht wird. „Der Platz hier wirkt manchmal noch kahl. Schöner wäre es, wenn hier noch Pflanzen oder Blumenkübel aufgestellt werden würden“, regt Messner an und fügt hinzu: „Das würde den Marktplatz auf jeden Fall mehr beleben.“

Marc Krajewski, der zusammen mit Pascal Fischer das Restaurant „Bun Bun Burger“ betreibt, zeigt sich mit dem Ergebnis der Neugestaltung des Platzes zufrieden. Er findet ihn „sehr schön anzusehen“. Doch im Gespräch mit ihm wird schnell klar: Auch ihn beschäftigt ein anderes Thema mehr als der neue Platz. Er merke, dass die Stimmung bei den Menschen in diesem Jahr „deutlich anders“ ist als sonst – auch er bezieht das auf die Corona-Krise. Er ist jedoch froh darüber, dass das Restaurant auch weiterhin gut besucht ist. „Wir beobachten, dass sich die Stoßzeiten im Sommer geändert haben“, berichtet er. Daran würden sie erkennen, dass viele Menschen nicht in den Urlaub fahren. Hilfreich für ihr Geschäft sei auch ihr gut laufender Lieferdienst. Denn für Krajewski ist klar: „Jeden trifft die derzeitige Situation auf irgendeine Art und Weise.“

Doch es gibt durchaus auch andere Stimmen. Gaetana Arlotti, Inhaberin des neuen Eiscafés „Arlotti“, das im Mai eröffnet hat, ist sehr zufrieden mit dem Geschäft im Sommer. „Wir freuen uns, dass wir hier so gut angekommen sind“, sagt sie. Es sei immer etwas los. „An heißen Tagen sitzen die Kunden teilweise noch bis in die späten Abendstunden hier“, führt sie weiter aus. „Da merken wir, dass ein richtiges Sommerflair entsteht“, sagt sie weiter. Der Marktplatz sei sehr familienfreundlich gestaltet, sodass viele Eltern mit ihren Kindern dort sind. „Es ist schön zu sehen, wie die Leute zu uns kommen und sich hier wohlfühlen“, sagt sie.

Arlotti blickt optimistisch auf die Situation und freut sich über positive Aussagen ihrer Kunden. So hätten einige sogar geäußert, dass es am Abend mit einem Cocktail und Eis „ein bisschen wie im Urlaub“ sei. Froh sei sie auch darüber, dass die neue Bar „La Lou“ auf dem Marktplatz eröffnet hat, da diese noch mehr Menschen dorthin ziehe.

Das positive Denken hat Arlotti allerdings nicht alleine. Malleh Waell, Inhaber des „Oriental Grills“, ist mit der Sanierung des Marktplatzes zufrieden und freut sich über das Angebot der anderen Cafés, die den Platz beleben. Das Sommergeschäft laufe weiterhin gut, trotz Corona. „Leider können wir aber nur bis 23 Uhr geöffnet haben. Besonders im Sommer, wenn am Abend noch viel los ist, wäre es schöner, wenn wir länger geöffnet haben könnten“, betont er. Einziges Manko, das Waell am neuen Marktplatz sieht, ist der Straßenverkehr. Gefährlich finde er die angrenzende Straße am Marktplatz. „Kaum ein Autofahrer hält sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Kilometern pro Stunde, obwohl auf dem Marktplatz viele Kinder spielen und die Menschen die Straße überqueren“, klagt er und ergänzt: „Das Risiko eines Unfalls könnte mit einem Blitzer geringer sein.“

Einigkeit herrscht also nicht bei allen Anliegern, allerdings ist das Corona-Jahr vermutlich auch ein schlechter Gradmesser, um die Sommertauglichkeit des neuen Schwenninger Marktplatzes zu beurteilen.