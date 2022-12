Warm durch den Winter: So geht das Zwiebelprinzip wirklich

Draußen zu kalt und drinnen zu warm. Der Zwiebellook kann hier Abhilfe schaffen. Doch dabei geht es nicht nur um das Anziehen mehrerer Klamotten übereinander.

Wie der Name verrät, besteht ein solches Outfit aus mehreren Schichten von Kleidung – ähnlich den Schichten einer Zwiebel. Regulär handelt es sich beim Zwiebelprinzip um drei Kleidungslagen.

Diese Kleidungsschichten können dann je nach Bedarf ausgezogen werden. Mehrere Lagen, die draußen vor der Witterung schützen und drinnen im Warmen abgelegt werden können. Aber wie stellt man einen funktionierenden Zwiebellook zusammen?

Die unterste Schicht: Unterwäsche und Socken

Diese Schicht trägt man direkt am Körper, also auf der Haut. Bei winterlichen Minustemperaturen eignet sich dafür Funktionsunterwäsche – beispielsweise ein Thermo-Unterhemd und eine Thermo-Leggings. Wenn man weiß, dass man früher oder später sowieso im Warmen landet, kann man als erste Schicht auch dünne Langarmshirts oder ähnliches tragen.

Kleidung aus Wolle oder Baumwolle sollte hingegen nicht direkt am Körper getragen werden. Der Grund: Anders als andere Naturfasern wie Seide speichert Baumwolle Feuchtigkeit und gibt sie aber nicht wieder ab. Diese Nässe bleibt auf der Haut und kühlt sie aus, wodurch man sich schneller erkälten kann.

Die zweite Schicht: Isolation

Isolieren – das ist die Aufgabe der zweiten Schicht. Hier ist Kleidung gefragt, die die Wärme des Körpers aufnimmt und damit vor Kälte schützt. Je nachdem, was man vorhat und wie die Temperaturen ausfallen, können dies Kleidungsstücke wie Fleecejacken, Cardigans oder auch Rollkragenpullover sein. Letztere schützen dann zusätzlich davor, dass kalte Luft über den Halsausschnitt zum Körper gelangt.

Aber auch Kleidungsstücke wie T-Shirts oder Longsleeves können je nach Wetterlage als zweite Schicht dienen – oder noch zusätzlich unter dickeren Pullovern und Jacken getragen werden.

Die dritte Schicht: Schutz vor Wetter

Für die äußere Schicht eignet sich alles, was vor den Wetterbedingungen schützt. Dicke Winterjacke, Regenjacke, Parka – hier kommt es im Winter auf atmungsaktives, wasserabweisendes Material an, welches auch Wind abhält.

Wer sich an den kalten Tagen also nach dem Zwiebelprinzip kleidet, dürfte für alle Wetterlagen gerüstet sein. Wird es zu warm, legt man etwas ab, wird es zu kalt, zieht man es wieder an. Jetzt fehlt nur noch das eisige Winterwetter!