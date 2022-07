Zwergenhaus feiert zehnten Geburtstag

Langenargen (sz) - Die Langenargener haben den zehnten Geburtstag ihres Zwergenhauses festlich begangen. Mit Spielstationen im Garten, Essen und Trinken und einer Luftballonaktion hatten die Organisatorinnen einen Rahmen für die Feier geschaffen. Mit dem Zwergenhaus bietet die Gemeinde Betreuungsplätze für unter Dreijährige an, und der Familientreff des Bodenseekreises residiert unter dem gleichen Dach wohnt.

Zu einem offiziellen Teil in gleichwohl familiärer Atmosphäre kamen die Mitarbeiterinnen der beiden Einrichtungen mit ihren jeweiligen Leitungen Petra Flad (Familientreff) und Verena Bühler (Zwergenhaus) ebenso zusammen wie Bürgermeister Ole Münder mit Kämmerer Daniel Kowollik und Hauptamtsleiter Klaus-Peter Bitzer. Ebenfalls unter den Gästen war Kowolliks Vorgänger Josef Benz, in dessen Amtszeit die Gemeinde den Bau des Hauses für rund drei Millionen Euro realisiert hatte. Offiziell eingeweiht worden war das Gebäude am 20. und 21. Juli 2012 wie es in einer Mitteilung heißt.

„Im Zwergenhaus kommen viele verschiedene Menschen zusammen“, sagte Verena Bühler. Ihr sei besonders wichtig, trotz der Größte des Hauses immer auch das Kleine im Blick zu haben. „Hier soll jeder seinen Platz finden“, so die Zwergenhausleiterin. Dass die Kleinkindbetreuung und der Familientreff in einer Einrichtung zusammenarbeiten würden, sei ein Glücksfall, sagte Petra Flad als Leiterin des Familientreffs. Die Einrichtung des Bodenseekreises begleite und unterstütze Eltern ab dem Zeitpunkt, wenn ein Kind geboren wird. „Auch in weniger guten Zeiten ist der Weg zu einem fachlichen Ansprechpartner kurz und unkompliziert“, so Petra Flad.

Bürgermeister Ole Münder betonte in seiner Ansprache, die Gemeinde könne stolz auf das Zwergenhaus sein. Zusammen mit der Grundschule und der Musikschule auf dem Gelände hätte die Gemeinde einen Erziehungs- und Bildungscampus vorzuweisen, der seinesgleichen suche. Der Ruf der Einrichtung sei über Langenargen hinaus exzellent. „Kinderbetreuung ist heute ein harter Faktor im kommunalen Wettbewerb, und da können wir gut bestehen“, fügte Münder hinzu. Natürlich war die Gemeinde nicht mit leeren Händen gekommen: So gab es für das Zwergenhaus einen symbolischen Scheck in Höhe von 5000 Euro.

Nach dem offiziellen Teil begann ein fröhliches Fest, das mit einer Luftballonaktion startete: Die Kinder ließen mit Helium gefüllte, bunte Ballons über dem Haus in der Amtshausstraße in die Luft steigen.