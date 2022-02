Zwergelskikurs in Balderschwang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Tettnang - Am 15. bis 16. Januar konnten wir vom Ski + Sportclub Tettnang 1967 e.V. bei Sonnenschein unseren Zwergelkurs am Riedbergerhorn abhalten. Die Kleinen, 4 bis 5 Jahre alt, durften in unserem aufgebauten Kindergelände die ersten Erfahrungen machen und schafften alle am zweiten Tag ihre ersten Liftfahrten. Belohnt mit Gummibärchen wurden die Abfahrten durch Tore, um Kegel und Hütchen, mit Schwimmnudeln und Frisbees spielend gemeistert, und obwohl ziemlich müde strahlten alle nach Erhalt eine Goldmedaille mit Urkunde. Foto: Bernhard Fischer