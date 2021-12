Zweitklässler der Göge-Schule erschaffen bei Kunstprojekt kreative Schachteltiere

Die Göge-Schule in Hohentengen konnte auch in diesem Jahr wieder an einem Projekt der Jugendkunstschule Sigmaringen teilzunehmen. Schon kurz nach Schuljahresbeginn startete Annegret Hoffmann in sechs aufeinanderfolgenden Wochen in den Klassen 2a und 2b ein Kunstprojekt zum Thema „Upcycling“. Aus Schuhkartons und zahlreichem Alltagsmaterial und Müll sollten neue Kunstwerke entstehen.

Dies forderte laut einer Pressemitteilung der Schule schon zu Beginn von den Schülern ein gutes Vorstellungsvermögen und jede Menge Phantasie war gefragt. Doch nicht jedem fiel es leicht, sich von den festen Formen zu lösen und ihre Ideen in Worte zu fassen. So musste schon in der ersten Stunde viel Unterstützung beim Finden der Projektidee gegeben werden. Annegret Hoffmann kitzelte aber mit viel Geduld und Humor aus jedem Kind die Phantasie heraus und so konnte doch nach etwas Zeit jedes Kind mit seiner Vorstellung beginnen.

Doch zuerst musste der technische Umgang mit Kreppklebeband geübt werden und das zusammenfügen der Einzelteile war nicht immer einfach. Auch das genaue und sorgfältige Arbeiten wurde bei dem Projekt in jedem Arbeitsschritt gefordert. Nachdem das Grundgerüst fertig war durfte das ganze Gebilde mit Kleister und Papier gefestigt und beklebt werden. Hoffmann schaffte es aber mit ihrer anregenden Art immer wieder, die Kinder zur Weiterarbeit zu ermutigen, auch wenn die Lust ab und zu abnahm.

Danach kam der farbige Teil. Die Figuren, in der Klasse 2a bunt gemischt, in der Klasse 2b Tiergestalten, wurden angemalt. Dabei wurden die Mischfarben besprochen und mit viel Begeisterung mischten und malten die Schüler ihre Pferde, Vögel, Raketen an. In der letzten Stunde wurden dann die Details herausgearbeitet. Auch mit der Wirkung von Farbe und verschiedenen Techniken bekamen die Kunstwerke ihren Feinschliff.

Am Ende waren nicht nur die Schüler fasziniert, was aus dem anfänglichen „Müllhaufen“, von dem man sich nur vorstellen konnte eine Kiste zu bauen, geworden ist. Voller Eifer und höchst motiviert arbeiteten die Kinder an ihren Werken. Herausgekommen sind tolle Kunstwerke, die die Schüler mit Stolz erfüllen und nun im neuen Schulbau präsentiert werden.