Zweites Fernsehduell: Wowereit gegen Künast

Berlin (dpa) - Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit und seine Grünen-Herausforderin Renate Künast haben sich am Abend zum Fernsehduell zur Abgeordnetenhauswahl am 18. September getroffen. Trotz Beharrens von Künast legte sich Wowereit in den 45 Minuten Live-Sendung erneut auf keine Koalitionsaussage zugunsten der Grünen fest. Die 55-Jährige Fraktionschefin im Bundestag hatte sich zuvor erneut dazu bekannt, dass die Grünen am liebsten mit der SPD koalieren würden.