Zweiter Streich von Calexico und Iron & Wine

Man kann förmlich spüren und ganz sicher hören, dass sich diese Musiker glänzend verstehen, dass sie Kollegen-Freunde fürs Leben sind.

Die oft arg verkürzt als „Wüstenrocker“ bezeichnete Multikulti-Band Calexico aus Arizona und der Singer-Songwriter Sam Beam aus South Carolina, der unter dem Alias-Namen Iron & Wine seit 15 Jahren feine Folkpop-Alben veröffentlicht.

Zum zweiten Mal nach dem Minialbum „In The Reins“ (2005) haben sich Calexico und Iron & Wine nun zusammengetan, um eine gute Handvoll Lieder einzuspielen. „Years To Burn“ (City Slang) klingt sogar noch runder als der erste Versuch.

Diese hochsympathischen Musiker - der Gitarrist/Sänger Joey Burns und Schlagzeuger John Convertino sowie einige ihrer Bandmitstreiter auf Calexico-Seite, Beam als zweiter Sänger und Gitarrist - sind im Lauf der Jahre als Songschreiber immer souveräner geworden. Die leider nur acht neuen Tracks umwehen den Hörer wie ein warmer Sommerwind, die herrlichen Harmoniegesänge von Burns/Beam erheben sich zeitweise zur Größe der Everly Brothers, von Crosby, Stills & Nash oder America.

Die bei Calexico gewohnten zackigen Mariachi-Bläser fehlen diesmal, dafür darf Jacob Valenzuela auf der Trompete jazzig improvisieren („The Bitter Suite“) und der famose Paul Niehaus seine Pedal-Steel-Gitarre seufzen lassen. Es wird - neben viel Wohlklang - durchaus auch experimentiert, die naive Freude am Drauflosmusizieren in einem Studio von Nashville/Tennessee kommt jederzeit rüber.

Das Beste haben sich Calexico/Iron & Wine für den Schluss aufgespart - den Titelsong „Years To Burn“ und das aufgekratzte „In Our Own Time“. Nach mehreren Konzerten in diesem Jahr (auch in Deutschland) werden beide Bandprojekte wieder getrennte Wege gehen - hoffentlich bis zu einem dritten gemeinsamen Freundschaftsdienst am US-Folkrock.

Gemeinsame Konzerte von Calexico und Iron & Wine: 28.07. Wien, Konzerthaus; 31.07. Hamburg, Stadtpark; 09.11. Berlin, Tempodrom; 10.11. Linz/Österreich, Posthof; 11.11. München, Muffathalle; 14.11. Mannheim, Musensaal Rosengarten; 15.11. Köln, Palladium

