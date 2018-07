Zweiter Platz für Wehinger E-Jugend

Mehr als 260 Kinder und Jugendliche haben an den Fußballturnieren des FSV Zepfenhan teilgenommen. Beim 23. E-Junioren-Wettbewerb wären die Kicker des TV Wehingen beinahe die Besten gewesen. Der TVW-Nachwuchs unterlag erst im Finale nach Neunmeterschießen.

Bei den E-Junioren spielten zunächst 19 Mannschaften in vier Gruppen. Nach der Vorrunde mussten nur die jeweiligen Gruppenletzten ausscheiden. Die restlichen 16 Mannschaften spielten in einer Endrunde und einer Trostrunde um die Plätze und Pokale. Stark präsentierte sich in diesem Jahr der SV Tuningen. Beide Teams des SVT erreichten das Halbfinale. Der SV Tuningen II unterlag in der Vorschlussrunde knapp dem TV Wehingen, während sich der SV Tuningen I deutlich gegen die TG Rottweil-Altstadt durchsetzte. Das Finale blieb dann auch nach der Verlängerung torlos. Im Neunmeterschießen setzte sich dann Tuningen 3:1 durch und gewann zum ersten Mal den Wanderpokal. Die SG Zepfenhan spielte eine tolle Trostrunde. Nach Siegen gegen den SV Zimmern I und die SpVgg Aldingen gab es im Finale der Trostrunde eine 0:2-Niederlage gegen die SGM Deisslingen I.

Endstand: 1. SV Tuningen I, 2. TV Wehingen I, 3. TG Rottweil-Altstadt, 4. SV Tuningen II, 5. TG Schömberg, 6. SG Deisslingen II, 7. SV Irslingen, 8. SV Harthausen, 9. SG Deisslingen, 10. SG Zepfenhan, 11. SG Heuberg II, 12. SpVgg Aldingen I, 13. SV Zimmern I, 14. SV Göllsdorf, 15. SG Heuberg I, 16. SV Zimmern II, 17. TV Wehingen II, 18. SpVgg Aldingen II, 19. Spvgg Leidringen.

Bei den Bambinis gab es sogar 23 Teams aus neun Vereinen, die alles gaben, fair und voller Freude miteinander spielten. In den Pausen wurde auf der Hüpfburg lebhaft getobt. Bei der großen, gemeinsamen und lautstarken Siegerehrung nahm jeder stolz seinen kleinen Pokal in Empfang. Mehr als 260 Kinder und Jugendliche, fröhliche Teilnehmer, Lob der Trainer für eine gelungene Organisation und auch noch bestes Wetter: Eine schönere Wertschätzung könne man sich als Turnierveranstalter kaum wünschen, teilte der FSV Zepfenhan mit.