Zweiter Lindau Online Sciathon beginnt

Lindau (lz) - Wissenschaftler aus aller Welt werden in 30 Gruppen an ihren Projekten arbeiten, wenn am Freitag, 13. September, um 16.30 Uhr der Startschuss für intensive 48 Stunden für alle Teilnehmer des Lindau Online Sciathon 2021 fällt. Alle Gruppen werden laut einer Pressemeldung von jenen Lindau Alumni geleitet, die die jeweilige Projektidee für den Wettbewerb eingereicht haben.

Basierend auf dem Konzept eines Hackathons, bei dem eine Gruppe von IT-Spezialisten eine kreative Softwarelösung in einer vorgegebenen Zeitspanne entwickelt, werden Wissenschaftler während des Events eine aktuelle wissenschaftliche Problemstellung bearbeiten. Der erste Lindau Online Sciathon fand im Sommer 2020 statt. Wegen großer Nachfrage und den vielversprechenden Resultaten hat das Kuratorium der Lindauer Nobelpreisträgertagungen entschieden, eine zweite Auflage des Wettbewerbs zu veranstalten.

Dieses Jahr setzen vier Themenbereiche den Rahmen für die Projektideen: Drohende Gefahren und neue Instrumente der globalen Gesundheit, Energie und Klima, Unbekannte Grenzen der Physik und die Frage, wie kann Offene Wissenschaft das Vertrauen der Öffentlichkeit verbessern.

Diese Themen basieren auf den Podiumsdiskussionen, die im Rahmen der diesjährigen 70. Lindauer Nobelpreisträgertagung stattfanden. Bei der Bewertung der Projekte arbeitet das Organisationsteam eng mit je einerm wissenschaftlichen Leiter für das jeweilige Thema zusammen: Der renommierte Virologe Stefan H. E. Kaufmann wird den Vorsitz für das Thema „Drohende Gefahren und neue Instrumente“ übernehmen, Heiner Linke, Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, leitet „Energie und Klima“, die ehemalige ERC-Präsidentin Helga Nowotny ist für „Offene Wissenschaften“ zuständig und dem Thema „Unbekannte Grenzen der Physik“ sitzt Burkhard Fricke, ehemaliger Vizepräsident des Kuratoriums, vor.

Die Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung werden live auf sciathon.org gestreamt. Eine Gelegenheit, auch für potenzielle zukünftige Nachwuchswissenschaftler, einen Einblick in die Community der Lindauer Tagungen zu bekommen. Dies gilt auch für die Präsentation der Ergebnisse am 12. Oktober, bei der die Siegerteams des Sciathon 2021 bekannt gegeben werden. Nach der Bewertung durch die Fachjury erhalten die beste Gruppe in jeder Kategorie sowie die drei insgesamt besten Projektgruppen ein Preisgeld.