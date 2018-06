Tuttlingen (iw/sbh/pm) - Im Tuttlinger Gemeinderat ist es am Montag unter anderem um eine Baumfällung in der Fußgängerzone, das IFC und den Gewerbepark Take-off Neuhausen ob Eck/Tuttlingen gegangen. Hier die Übersicht:

In den nächsten Tagen werden die ersten vier Bäume vom Marktplatz aus gesehen in Richtung Rathaussteg gefällt, sagte Jürgen Bühler vom Planungsbüro Breinlinger, Baustellenmanager der Sanierung der Fußgängerzone, am Montagabend im Gemeinderat. Sie müssten weichen, um Kabelschächte bauen zu können. An einen Ersatz der Bäume sei an dieser Stelle nicht gedacht. In der bereits sanierten Königstraße habe sich der Kies der Baumbeete überall verteilt. Deshalb sei an einem Baum eine Wurzelabdeckung aus Cortenstahl angebracht worden. „Schauen Sie sich das mal an und sagen Sie uns, was Sie davon halten“, sagte er zu den Stadträten.

Zweite Zufahrt Gewerbepark

Tuttlingen (iw) - Der Gemeinderat hat dem Jahresabschluss des Gewerbeparks Neuhausen ob Eck/Tuttlingen zugestimmt. Dieser war auch im Verwaltungs- und Finanzausschuss Thema (wir berichteten). Geschäftsführerin Heike Reitze trug auf Nachfrage Ulrike Martins (LBU) die Gewerbesteuer vor, die sich auf 1,25 Millionen Euro belaufen habe. Angesprochen wurde auch die Verkehrsanbindung. „Wir beobachten eine Zunahme von Verkehr, PKW und LKW. Das spielt sich alles über eine Zufahrt ab.“ Eine Überlegung sei, eine zweite Zufahrt zu schaffen, vom Freilichtmuseum beziehungsweise der B 311 aus, wie OB Michael Beck ergänzte. Aber: „Das ist noch Zukunftsmusik“, so Reitze.

IFC-Dachaufbau bemängelt

Tuttlingen (sbh) - Unter Top Verschiedenes hat Hans-Peter Bensch (FDP) am Montag im Tuttlinger Gemeinderat nachgefragt, warum der Dachaufbau des Innovations- und Forschungscentrums IFC so unansehnlich sei – das würde farblich nicht zueinander passen, findet er. Antwort: Offensichtlich sind falsche Lüftungsanlagen geliefert worden, die optisch nicht ganz passen würden. Im Moment denke man im Hochbauamt der Stadt darüber nach, die Anlagen einzuschalen. Diese Nachbesserungsarbeiten würden rund 40 000 Euro kosten, zudem sei es schwierig, weil die Zugänglichkeit der Lüftung bestehen bleiben müsse.

Abwasserbeitrag erhöht

Tuttlingen (sz) - Nach Beschluss des Gemeinderats wird der Abwasserbeitrag der Stadtentwässerung Tuttlingen zum 1. Juli auf 7,02 Euro je Quadratmeter Nutzfläche angepasst. Der neue Beitragssatz gilt lediglich für alle zukünftig zu erschließenden Grundstücke.

Seit 1978 war der Abwasserbeitrag der Stadtentwässerung Tuttlingen stabil – das entspreche einer Erhöhung um 0,11 Euro pro Jahr. Der Abwasserbeitrag wird einmalig erhoben, wenn ein Flurstück erstmals an die Entwässerungsanlagen angeschlossen oder die Bebauung über das zulässige Maß der Nutzung verändert wird. Der Betrag bleibt bis zum Berechnungszeitraum gleich bleibend.