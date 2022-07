Zweite Nacht der Genüsse in Lindenberg

Lindenberg (lz) - Nach acht Jahren Pause wird es in diesem Sommer wieder eine Nacht der Genüsse in Lindenberg geben. Diese schöne Open-Air-Veranstaltung fand laut Pressemitteilung der Veranstalter zum 100-jährigen Stadtjubiläum 2014 zum ersten Mal statt. Der Gedanke damals war, die Lindenberger an einen Tisch zu bringen. „Nach dem vielen Stillstand und Abstand, den Corona die letzten zwei Jahre gebracht hat, ist dieser Gedanke wieder da: sich versammeln, zusammensitzen, gemeinsam genießen“, so die Mitteilung weiter.

So wird die Nacht der Genüsse am Samstag, 30. Juli, in ihrer zweiten Auflage gefeiert. Neu ist heuer, dass auch Teile der oberen Hauptstraße in das Fest eingebunden sind. Es gibt also mehrere Tafeln durch die Stadt und nicht eine ganz durchgehende.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und endet um 23 Uhr. Die weiße Tafel wird für den Abend ansprechend dekoriert und kleine Lichtquellen sorgen für stimmungsvolles Ambiente. Bewirtet wird die Nacht der Genüsse durch die Lindenberger Gastronomen, welche sich für den Abend eine besondere Speisenauswahl einfallen haben lassen. Zehn Lindenberger Gastronomiebetriebe sind mit von der Partie. Dazu serviert die Stadt Lindenberg passende kulturelle Häppchen aus musikalischen und akrobatischen Elementen. Unter anderem unterhalten an dem Abend entlang der Hauptstraße Grooving Breath mit Andreas Speckmann & Julia Böhme (Loungemusik mit Piano & Gesang), Joe Bawelino & Brunner (Gipsy-Swing & Fingerstyle), das Tiny Schmauch Trio (Swing, Blues und Balladen) sowie Julia Fröhlich (ausdrucksstarker und emotionaler Solo-Gesang). Dazu gibt es einen Walk-Act für die Sinne mit dem Stelzentheater Zebra. Auch das Atelier K4 beteiligt sich mit einer Kunstaktion bei der Nacht der Genüsse. Die Künstler:Innen haben zum Thema „Frieden“ kleine Kunstwerke angefertigt und bringen die Kunst mit einem „Kunst-Bauchladen“ direkt an die Tafel. „Somit kommt zum kulinarischen Genuss an dem Veranstaltungsabend zugleich ein akustischer sowie visueller Genuss“, schreiben die Veranstalter weiter.