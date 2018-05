Im Kinderhaus am Teuringer wird eine zweite Gruppe für Drei- bis Sechsjährige eingerichtet. Das hat der Gemeinderat einstimmig in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen und die Verwaltung ermächtigt, die notwendigen eineinhalb Planstellen zu besetzen.

Die Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2018/19 haben ergeben, dass die aktuellen Betreuungsplätze für Kinder von drei bis sechs Jahren im kommenden Kindergartenjahr nicht ausreichen werden. Um ausreichen Betreuungsplätze bieten zu können, ist es nach Meinung der Verwaltung erforderlich, dass im Kinderhaus am Teuringer eine zweite Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (täglich mindestens sechs Stunden) eingerichtet wird. Dazu sollen zwei Fachkräfte für 1,5 Planstellen eingestellt werden.

In den drei örtlichen Kindergärten konnte die Gemeinde am Stichtag 1. März 2018 insgesamt 298 genehmigte Plätze anbieten. Im Rotach-Kindergarten sind von 98 möglichen 94 belegt, in St. Martin von 145 ganze 134 und im Haus am Teuringer sind momentan 35 genehmigt, die fast belegt sind. Insgesamt gibt es zur Zeit 20 freie Plätze, besteht noch „Luft nach oben“, wie Rainer Groß sagte.