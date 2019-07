Zweite Fachärztin für Frauenheilkunde

Seit einigen Wochen arbeitet die Fachärztin für Frauenheilkunde, Sofie Weiß (Foto: Waldburg- Zeil Kliniken), als Verstärkung in der Fachklinik für onkologische Rehabilitation im Parksanatorium Aulendorf. Durch das stetige Wachsen des Rehabilitationsbereichs Frauengesundheit sei eine personelle Aufstockung der fachärztlichen Kompetenz notwendig geworden, teilen die Waldburg- Zeil Kliniken mit.

Helga Fischer hat den Bereich Frauengesundheit in den vergangenen drei Jahren auf- und ausgebaut. Dabei legt sie laut Mitteilung besonderen Wert darauf, die zunehmende Zahl der Frauen, die ihre onkologische Rehabilitation im Parksanatorium durchführen, persönlich zu beraten und dort abzuholen, wo jede Frau mit ihren Fragen gerade steht. Nun freue sich Fischer über eine kompetente zweite Fachärztin für Frauengesundheit, mit der sie die sensiblen Themen mit den onkologischen Rehabilitationspatientinnen teilen und weiter ausbauen könne.

Sofie Weiß kommt aus der ambulanten Praxis. Sie freue sich auf ihre neue Aufgabe in der Rehabilitation, werde aber ihre bisherige ambulante Tätigkeit in reduziertem Umfang weiterführen. „Der Gewinn dieses Splittings liegt für mich in der Verzahnungsmöglichkeit dieser beiden Bereiche. Die Rehabilitation schließt an die ambulante Betreuung vor der klinischen Therapie an. Patientinnen werden danach ambulant weiterbetreut. So können sich beide Bereiche ergänzen.“ Weiß freue sich auf die umfassendere Betreuungsmöglichkeit in der Reha, da die ambulante Nachsorge in der Regel stärker krankheitsbezogen orientiert sei. (sz)