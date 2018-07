Zweite Demo-Nacht in Tunis

Tunis (dpa) - In der zweiten Nacht in Folge haben Demonstranten in Tunis den Rücktritt der alten Garde gefordert, die nach dem Sturz von Präsident Ben Ali ihre Posten behalten hat. Trotz Ausgangssperre verbrachten sie die Nacht vor dem Rathaus, wo die Übergangsregierung Quartier bezogen hat. Es wird damit gerechnet, dass demnächst eine Kabinettsumbildung bekanntgegeben wird. In einer ungewöhnlichen Geste hatte Heereschef Rachid Ammar die Demonstranten am Vorabend gebeten, die Übergangsregierung nicht an ihrer Arbeit zu hindern.