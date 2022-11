Zweite Aufführung von „Stones“ angesetzt

Tuttlingen (sz) - Das Jugendtheaterstück „Stones“ von Tom Lycos und Stefo Nantsou, inszeniert von der Compagnie Nik, ist am Freitag, 11. November, in der Stadthalle Tuttlingen zu sehen. Nachdem die Aufführung um 9.30 Uhr restlos ausverkauft, die Nachfrage aber weiter hoch ist, haben die Tuttlinger Hallen kurzfristig eine zweite Aufführung um 11.30 Uhr angesetzt. Schulklassen sind eingeladen sich Plätze bei der Ticketbox zu reservieren.

Das Theaterstück von Tom Lycos und Stefo Nantsou feierte 2007 in München Premiere. „Stones“ ist laut Pressemitteilung des Veranstalters ein Stück, das Fragen aufwirft und die Diskussion fordert. Es erzählt von der Freundschaft zwischen zwei Jungs, die sich gegenseitig mit gefährlichen Mutproben herausfordern. Halb erlebnishungrig, halb aggressiv, schaukeln sie sich gegenseitig hoch. Sie ziehen durch die Gegend, steigen in ein Grundstück ein, werden von der Alarmanlage vertrieben. Frust und Rangeleien folgen, bis sie auf einer Autobahnbrücke landen: zwei Kraftmeier in Beweisnot, dass sie ganze Kerle sind. Unter ihnen rauscht der Verkehr der Autobahn, vor ihnen liegen Steine die sie, noch ohne Plan, mitgebracht haben. Dann stirbt ein Mensch.

Der 14-Jährige bricht zusammen und stellt sich der Polizei, der großmäuligere Ältere hat bereits gelernt, nichts wirklich an sich heranzulassen. Dazwischen: zwei Polizisten, die den Fall behandeln. Nicht selten erinnern sie in ihrer kantigen Balance zwischen Diensttristesse und kollegialem Wettstreit an eine ältere Variante der beiden Jungs.

Auf der Bühne lassen die beiden Schauspieler (Dominik Burki, Niels Klaunick) nur durch die Kraft ihrer Darstellung alle Orte – von der komplett eingerichteten Autowerkstatt über die stark befahrene Autobahn bis hin zum Gerichtssaal – vor den Augen des Publikums entstehen und spielen alle Rollen.

Karten sind im vergünstigten Vorverkauf in drei Kategorien zum Einheitspreis von 5,50 Euro (inkl. Gebühren) erhältlich. Karten gibt es online unter www.tuttlinger-hallen.de oder bei der Ticketbox der Tuttlinger Hallen in der Königstraße 13 sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen RW, VS und TUT. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461/910996 eingerichtet.