Zweimal Platz zwei für den TV Weingarten

Das Finale der württembergischen Schüler- und Landesliga ist in Ruit gewesen. Mit zwei Mannschaften war der TV Weingarten vertreten – beide Mannschaften kehrten als württembergischer Vizemeister nach Hause zurück. Die diesjährige Saison in der Trampolin-Bundesliga wurde dagegen für dieses Jahr wegen der hohen Corona-Zahlen abgesagt.

In der Schülerliga hatten sich sechs Mannschaften für das Finale in Ruit qualifiziert. Neben dem TV Weingarten war der Gastgeber TB Ruit mit zwei Mannschaften vertreten, dazu kamen die TSG Bad Wurzach, die TSG Schwäbisch Gmünd und der TV Hemmingen.

Im Vorkampf überzeugten die Weingartener laut Mitteilung mit den Geschwistern Lara und Kilian Eberwein, Antonia Eyrich, Mara Herter, Fee Lechelt sowie Malin und Marie Mayer voll. Als Führender zogen die Oberschwaben in den finalen Durchgang ein.

Allerdings zeigten dort die beiden TVW-Leistungsträger Mara Herter und Kilian Eberwein kleine, aber doch ausschlaggebende Fehler und Weingarten konnte nicht an der Spitze halten. Hinter dem neuen Titelträger TB Ruit mussten sich die TVW-Sportler mit der Silbermedaille zufrieden geben.

Ebenso ging es den Athleten in der Landesliga-Mannschaft. Dort gingen Stefanie Arnegger, Benjamin Eyrich, Theresa Knisel, Naomi Koidl und Moritz Mücke an den Start. Die fünf Weingarten entschieden ebenfalls den Vorkampf für sich, hatten aber ebenso im finalen Durchgang Pech und wurden Zweiter. Auch in der Landesliga gewann Ruit.