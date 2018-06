Zweijähriges Mädchen stürzt in Gartenpool: Zustand kritisch

Ein zweijähriges Mädchen ist in Oettingen in einen Gartenpool gefallen. Das bewusstlose Kind ist daraufhin reanimiert und in die Augsburger Kinderklinik geflogen worden.

Das Kind hatte am Montagabend das elterliche Anwesen verlassen und war auf das Nachbargrundstück geraten. Dort stürzte es in den nur einen halben Meter tiefen Gartenpool. Als die Eltern das Verschwinden des Mädchens bemerkten, wurden auch die Nachbarn aufmerksam und fanden das Kind reglos im Pool. Der Nachbar begann umgehend mit der Wiederbelebung des Kleinkindes. Das Mädchen wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Augsburger Kinderklinik geflogen. Sein Zustand ist nach wie vor kritisch, (ij)