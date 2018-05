Zweifel an besserem Datenschutz bleiben

Zum Bürgerdialog „Daten – aber sicher!?“ des Europoint Ostalb waren Studierende der Hochschule Aalen sowie interessierte Bürger im Rahmen des Studium Generale in die Aula der Hochschule Aalen eingeladen. Die Leiterin der Stabsstelle Europa beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Julia Victoria Pörschke, der stellvertretende Leiter der Inspektion 520 – Digitale Spuren – im Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Björn Schemberger, sowie Sascha Proch, Informationssicherheitsbeauftragter des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg, standen mit Impulsvorträgen und einer anschließenden Podiumsdiskussion den rund 150 interessierten Gästen Rede und Antwort. Moderiert wurde die Veranstaltung von Professor Christoph Karg von der Hochschule Aalen.

Neue Verordnung tritt in Kraft

Nach der Begrüßung durch Landrat Klaus Pavel erläuterte Pörschke, der Datenschutz stehe an einer Kehrtwende. Die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), welche ab 25. Mai in Kraft treten wird, verfolge das Ziel, den Datenschutz in der Europäischen Union zu vereinheitlichen und somit gleiche Datenschutzregelungen für alle Mitgliedsstaaten zu schaffen.

Kurze Kennwörter sind ein Risiko

Björn Schemberger berichtete aus dem Leben eines „IT-Forensikers“ beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Im Falle eines Netzangriffs könnten sich Unternehmen an seine Dienststelle wenden, um Beweissicherungsmaßnahmen einleiten zu lassen und gerichtsverwertbare Dokumente zu erhalten. Als Beispiele für häufige Sicherheitslücken nannte er kurze Kennwörter, veraltete Softwarestände oder unzureichende Dokumentationen.

Sascha Proch referierte über typische Anwendungsfehler und Maßnahmen der Landesregierung gegen Bedrohungen durch Cyberangriffe. So werde mit der Cyberwehr Baden-Württemberg eine Kontakt- und Beratungsstelle vor allem für kleine und mittlere Unternehmen sowie eine landesweite Koordinierungsstelle bei Hackerangriffen etabliert. Proch wies in diesem Zusammenhang auf einige „Goldene Regeln“ wie die Verwendung von sicheren Passwörtern und sicheren Verbindungen, regelmäßige Backups oder den Einsatz eines Viren-Schutzprogramms hin, um die Sicherheit im Netz zu erhöhen.

Die Möglichkeit zum Austausch mit den Referenten wurde vom Publikum rege genutzt. Dabei kam auch das Interaktions- und Umfragetool „slido“ zum Einsatz. Die Veranstaltungsbesucher konnten mit Hilfe dieses Tools per Handy spontan Fragen stellen und sich an Meinungsumfragen beteiligen. Demnach glauben lediglich 45 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Gäste, dass die neue EU-DSGVO einen besseren Schutz der Privatsphäre aller EU-Bürger bieten werde.

Die Umstellung auf die neue DSGVO wird die Mehrheit der Befragten auch nicht bis zum 25. Mai schaffen. Die überwiegende Zahl der Umfrageteilnehmer war ferner der Ansicht, dass es keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen und Präventionsmaßnahmen gegen Cybercrime gebe. Maßnahmen, um Sicherheitsvorfälle erkennen zu können, werden von mehr als der Hälfte bereits ergriffen. Auch fühlen sich die meisten ausreichend über Risiken im Umgang mit dem Internet informiert.