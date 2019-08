Zweifacher Totalschaden

Stetten am kalten Markt (sgr) - Einen Unfall mit zweifachem Totalschaden hat es am Samstag auf der Landesstraße zwischen Stetten am kalten Markt und Frohnstetten gegeben. Einem aus Richtung Frohn-stetten kommenden mit zwei Personen besetzten Peugeot wurde von einem älteren Auto die Vorfahrt genommen, als Letzterer, aus einem landwirtschaftlichen Feldweg kommend, in die Landesstraße einbog und dabei offensichtlich den Reutlinger Peugeot übersah. Zwei Personen wurden leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.