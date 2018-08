Zwei Wangener Triathleten beim Trans Vorarlberg

Für Kilian Obermeyer und Markus Reischmann von der LTC Wangen war die Teilnahme am Trans Vorarlberg Triathlon ein absoluter Höhepunkt. Auf 1,2 Kilometer Schwimmen im Bodensee folgen anstrengende 93 Kilometer Radfahren durch den Bregenzer Wald und abschließende zwölf Kilometer Laufen in der imposanten Gebirgskulisse von Lech am Arlberg.

Kilian Obermeyer überraschte bei seiner ersten Mitteldistanz und kam als Elfter unter den 206 Männern ins Ziel. Seine Gesamtzeit betrug 4:11 Stunden.

Pech hatte sein Vereinskollege Markus Reischmann, der auf dem Rad stürzte und dazu noch einen Platten wechseln musste. Nach 5:05 Stunden war das Rennen für ihn beendet – immerhin noch trotz des Handicaps auf Platz 83.

Lennart Obermeyer, der erst in diesem Jahr mit Triathlon begonnen hat, absolvierte seinen erfolgreichsten Triathlon beim MUC Triathlon in München. Über die Sprintdistanz belegte der 23-Jährige den sechsten Gesamtrang von 210 Männern und siegte in seiner Altersklasse AK1.