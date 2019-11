Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ravensburg (sz) - Zwei leicht verletzte Autofahrer und rund 15 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 7983 ereignet hat. Ein 64-jähriger VW-Fahrer befuhr laut Polizei die Kreisstraße von Appenweiler kommend in Richtung Ravensburg-Taldorf und übersah in einem Kreuzungsbereich den von rechts kommenden Honda einer 40-Jährigen. Bei der Kollision wurde der VW nach rechts abgewiesen und gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Die Honda-Fahrerin und dessen 34-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, mussten abgeschleppt werden.