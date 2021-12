Zwei Verletzte nach Unfall auf B30

Ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der B 30 zwischen Enzisreute und Gaisbeuren ereignete, hat nach Angaben der Polizei zwei Verletzte gefordert. Wie die Polizei am Mittwoch in ihrem Bericht mitteilte, kam aufgrund glatter Fahrbahn ein 55-Jähriger mit seinem Wagen ins Schleudern und kollidierte mit einem Audi eines 70-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten wurden mit leichten und mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße war nach weiteren Polizeiangaben während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen durch den Abschleppdienst gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 15 000 Euro beziffert.