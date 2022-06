Zwei Verletzte bei Unfall mit Vespa

Vogt (sz) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag gegen 12.30 Uhr laut Polizeibericht ein 17 Jahre alter Kleinkraftradlenker in einer Linkskurve zwischen Grenis und Vogt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin gestürzt. Die Vespa rutschte noch rund 100 Meter auf dem Grünstreifen, bis sie an einer Böschung zum Liegen kam. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren, seine gleichaltrige Sozia mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an dem Zweirad beträgt rund 1500 Euro.