Zwei unten, einer oben: Hakan Turan triumphiert an der Torwand

Seit der Nacht auf Sonntag ist ein 16-jähriger Wangener unter Deutschlands Fußballfans – zumindest für kurze Zeit – in aller Munde. Hakan Turan hat mit seinen drei Treffern auf die Torwand des ZDF-Sportstudios nicht nur den Düsseldorfer Profi Andreas Lambertz ziemlich alt aussehen lassen, sondern auch ein Millionenpublikum vor den Fernsehern von seinem Können überzeugt.

Es war schon kurz nach Mitternacht, als Hakan Turan von seinem Platz im Publikum aufstand und sich zu Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Bundesliga-Kicker Andreas Lambertz gesellte. Es folgte ein kurzer Ausschnitt des Bewerbungsvideos, und zum „Aufwärmen“ durfte der Wangener einen Kunstschuss auf die Torwand abfeuern. Der ging daneben, genau wie der erste „richtige“ Schuss unten rechts. „Da dachte ich schon: Jetzt vermasselst du es“, so Hakan Turan gegenüber der Schwäbischen Zeitung.

Doch dann machte der 16-Jährige Ernst. Nach dem ersten Treffer folgte die Becker-Faust, und als auch noch der dritte Schuss passte und der Wangener nach dem ersten Durchgang mit 2:0 in Führung lag, huschte ein kurzes Lächeln über sein Gesicht. Auch oben zielte Hakan Turan besser, traf den vorletzten Versuch ungestreift und gewann schließlich gegen den erfolglosen und etwas konsterniert dreinblickenden Lambertz mit 3:0. „Ich bin schon stolz, dass ich gegen einen Profi gewonnen habe“, so der 16-Jährige, der dafür mit einer X-Box-Spielkonsole belohnt wurde. „Ein echt geiles Gefühl.“

So richtig ins Gespräch mit den Promis kam der junge Wangener aber nicht. Nach der Ankunft auf dem Mainzer Lerchenberg ging es erst in einen Vorraum, wo Moderatorin Müller-Hohenstein die beiden Gäste begrüßte. Dann folgten die Maske und etwas Puder ins Gesicht, und anschließend ging es zum Essen. „Der Lambertz ist als Typ ok, und die Moderatorin ganz nett. Die macht das schon gut“, erinnert sich Turan.

Übernachtet haben der Wangener und sein Vater Hasan in Mainz nicht, sondern sind noch in der Nacht heimgefahren. Um 4 Uhr morgens kamen die beiden im Allgäu an, um 11Uhr ging es für Hakan Turan bereits weiter – erneut erfolgreich. Beim B-Junioren-Spiel mit dem neugegründeten NZKV Wangen gab es einen 3:1-Sieg über Gebrazhofen. Zwei Treffer steuerte der 16-jährige Wangener bei.

Schon auf dem Platz hätten ihn einige auf seinen Fernsehauftritt angesprochen, und von seinen Kumpels habe er ebenfalls schon Glückwünsche erhalten. Abheben will Hakan Turan wegen des Torwand-Erfolgs aber nicht. „Jetzt bin ich vielleicht zwei Tage berühmt“, sagt der 16-Jährige. „Aber danach geht es ganz normal weiter.“ Ein gesunde Einstellung – fast schon professionell.