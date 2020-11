Zwei Unbekannte schlagen auf 51-Jährigen ein

Bodenseekreis (sz) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich am Montag, 21.15 Uhr, an der Musikmuschel zugetragen hat. Ein 51-Jähriger wurde dabei nicht unerheblich verletzt.

Wie die Polizei berichtet, kam es zwischen zwei bislang unbekannten Männern und dem 51-Jährigen zunächst zum Streit, da die Männer das spätere Opfer nach etwas zu Rauchen fragten, was der 51-Jährige verneinte. Daraufhin habe sich ein Streitgespräch entwickelt, in dessen Verlauf die Unbekannten den Mann wegschubsten und gemeinsam auf ihn einschlugen. Durch einen Faustschlag stürzte der Geschädigte schließlich zu Boden und zog sich eine blutende Kopfverletzung zu, die behandelt werden musste, berichtet die Polizei. Da die beiden Tatverdächtigen in Richtung Graf-Zeppelin-Haus flüchteten, bevor die Polizei vor Ort war, werden nun Zeugen gesucht, die die Männer gesehen haben. Die Tatverdächtigen werden vonseiten der Polizei wie folgt beschrieben: Sie sollen etwa 30 Jahre alt und von normaler Statur sein. Sie trugen dunkle Kleidung und sollen Portugiesisch und Englisch gesprochen haben.