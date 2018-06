Zwei Tote nach Attacke an Frankfurter Amtsgericht

Frankfurt/Main (dpa) - Vor einem gemeinsamen Prozesstermin hat ein 47-Jähriger am Amtsgericht Frankfurt zwei Männer getötet. Ein Opfer starb auf den Stufen des Gerichtsgebäudes, das andere kurz danach im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später in der Nähe des Gerichts festgenommen. Die Opfer sind 50 und 45 Jahre alt. Von der Tat bekamen nur wenige Menschen etwas mit. Die Schüsse fielen in einem kleinen Durchgang zwischen den Gerichtsgebäuden. Passanten wurden nicht verletzt.