In einem Haus in Wernau (Kreis Esslingen) sind zwei tote Menschen entdeckt worden. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Kriminalpolizei sei vor Ort. Nähere Hintergründe des Leichenfundes waren zunächst nicht bekannt.

