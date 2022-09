Zwei Tage im Zeichen des Tango

Neufra (sz) - Ein zweitägiges Tango-Kult-Festival als privat organisierte Benefizveranstaltung hat der Bekanntmachung und dem Erhalt des Gewölbes und den historischen Hängegärten Schloss Neufra gedient. Ziel war auch, nach der Durststrecke durch die Pandemie das öffentliche Publikum auf Tango Argentino aufmerksam zu machen und den Tanz in allen Facetten zu präsentieren. Da es beim Tango in erster Linie um Begegnung zwischen Menschen geht, ist die Herausforderung, angesichts verschiedener Angebote mit so einem Projekt Interesse zu wecken. So kreierte Michaela Berg in dem alten Gemäuer, das unter Denkmalschutz steht und eingebettet ist in der Natur mit Blick über Oberschwaben, eine Plattform für vielfältige Begegnungen.

Die Besucher der Veranstaltung hatten die Möglichkeit, im romantischen Turmzimmer, in Zimmern des Rentamts, im Matratzenlager, im mitgebrachten Wohnmobil oder auf der Zeltwiese zu übernachten. Das Frühstück wurde im Rosengarten der Stiftung Historischer Hängegarten serviert vom Cafe Dornröschen, Mittagessen und Abendessen gab es im unteren Garten zwischen Bäumen, Blumen und Kräutern sowie Rosen – zubereitet von Christiane Johannsen, Vorsitzende der Stiftung Historischer Hängegarten und des Café Dornröschens.

Es gab ein Festival-Lädele mit Tangokleidung, selbst geschneiderten Einzelstücken von Michaela Berg und kunstvollen ergonomischen Schreibgeräten von Guenter Späth, und auch die Ausstellung im Gewölbe wurde gemeinsam veranstaltet. Metallskulpturen zum Thema Tanz von Späth und Bilder von Berg waren zu sehen. Am Sonntagmorgen referierte Detlef zum Thema „Versorgung des Körpers beim Tanz“ mit Vorstellung von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Am Nachmittag gab es einen Workshop, wie strapazierte Tänzer ihre Füße pflegen können.

Auf der Außentanzfläche unterrichtete Michaela Berg mit Maestro Guenter Späth nachmittags alle Niveaus, an den Abenden wurde die Tanzfläche mit traditioneller Musik beschallt. Auch die Tango-Show wurde präsentiert, ein Mix aus Tango-Geschichten einer Schriftstellerin, die selbst Tango tanzte, Live-Musik und dem Tanzensemble Tango Fatale. Im Gewölbe wurde Unterricht für alle Niveaus als Auftakt der Neo-Party, die an beiden Abenden bis nach Mitternacht dauerte.

Jean-Marc, ein Neo-DJ/VJ aus Lausanne, legte an beiden Abenden im Gewölbe auf. Für seine Video-Kreationen eignete es sich hervorragend – in altem Gemäuer moderne Videotechnik und neue Tangomusik zu erleben, war grandios. Altes und Neues zusammenzubringen baute Spannung auf und schuf ein einzigartiges Ambiente.

Um Mitternacht gab es einen Tango Nocturno, eine Erfindung aus Toulouse: Alle tanzten im Dunkeln Tango, mit fluoreszierenden Armbändern an den Handgelenken. Es war eine interessante Erfahrung.