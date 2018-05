Zwei Tage Gemeinschaft

Groß war es wieder, das Lob der Gäste über das Amtzeller Pfingstturnier und seinen Ausrichter SV Amtzell. „Uns wurde hier wieder jeder Wunsch von den Lippen abgelesen“, sagte beispielsweise SV-Augsburg-Co-Trainer Martin Weng: „Wenn wir wieder eine Einladung bekommen, werden wir gerne wieder teilnehmen.“ Zwei Tage lang stand Amtzell am Wochenende wieder fußballerisch Kopf. Belohnt wurden der SV und dessen Förderverein mit knapp 2500 Zuschauern.

Wieder einmal rückte Amtzell über Pfingsten zusammen. Ramseweible, Schlossgoischter, MSC, Musikkapelle und Schützenverein – alle halfen mit, um die 38. Auflage des zweitägigen B-Juniorenturniers über die Bühne zu bringen und den SV Amtzell mit seinen diversen Abteilungen zu unterstützen. Rund 200 Helfer, sagt Robert Zettler, Vorsitzender des SV Amtzell Fördervereins, waren im Einsatz: „Der harte Kern hat durchgearbeitet, einige haben mehrere Schichten gemacht.“

Den Erfolg können sich also viele ans Revers heften. Auch wirtschaftlich betrachtet dürfte das Pfingstturnier 2018 zu den besseren gehören. „Ich gehe davon aus, dass wir mit einem Gewinn rausgehen“, sagte SV-Amtzell-Vorsitzender Hartmut Alender. Keine Selbstverständlichkeit bei rund 50 000 Euro, die für ein Turnier benötigt werden, auch wenn keine Antrittsgelder als solches, sondern nur Übernachtungs- und Fahrtkosten bezahlt werden. „Wir hatten in diesem Jahr relativ wenig Fahrtkosten“, sagt Zettler zum mit sechs ausländischen Mannschaften doch recht international besetzten Feld.

Dafür blieb Red Bull Brasil gleich vier Tage und vom Verein zu bezahlende Nächte in Amtzell, bevor die Mannschaft nach Salzburg (und später in die Niederlande) weiterreiste. Lediglich das Team aus St. Gallen übernachtete – ganz traditionell – bei Amtzeller Familien. Da habe sich schon so manche Freundschaft gebildet, betonte Alender. Verständlich daher, dass der 4:1-Sieg der Schweizer im Finale auch so manchen Amtzeller ganz besonders freute.

Wie in jedem Jahr wurden jeder teilnehmenden Mannschaft zwei Amtzeller zur Seite gestellt, die im Sinne der Teams für alles sorgten, was gewollt und gewünscht war. Jahr für Jahr werten viele Teams dies als besonders positiv.

950 Pizzen verkauft

Schwerstarbeit wurde darüber hinaus unter anderem im Festzelt geleistet. „Um nur mal ein paar Zahlen zu nennen: Wir haben rund 950 Pizzen und rund 200 Kilogramm Pommes verkauft“, verkündete Robert Zettler am Abend des Pfingstsonntags. Positiv wirkte sich aus, dass die neue Sporthalle mit eingebunden werden konnte. „Das bedeutete einfach: mehr Umkleiden und Duschen“, erläuterte Alender.

Aus der Umkleide ertönte im Übrigen auch gegen viertel vor Acht und damit rund eine Stunde nach Ende des Finales noch ein lautes „Ole, ole ole ole“ – als (hörbarer) Ausdruck der übergroßen Freude der St. Gallener, in diesem Jahr den Vorjahressieger Red Bull Brasil im Elfmeterschießen tatsächlich besiegt zu haben.