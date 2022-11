Zwei Tage gelungene Tischtennis-Bezirksmeisterschaften

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Spannung, oft bis zum Schluss, herrschte in der neuen Schulsporthalle in Altshausen als die aktiven Damen und Herren des Tischtennisbezirkes Allgäu-Bodensee zwei Tage lang um den begehrten Titel des Bezirksmeisters in den verschiedenen Klassen spielten.

Am 12. November starteten die Klassen B und D an 16 Tischen. In der Herren B Klasse, mit 18 Meldern, holte sich Olaf Walschburger vom SV Amtzell den Titel des Bezirksmeisters im Endspiel gegen Florian Magdalenc vom SC Vogt. BEZM im Doppel der Herren Klasse B wurde die Paarung Olaf Walschburger, SV Amtzell / Thomas Motz von der TSG Leutkirch im Endspiel gegen Nico Holder, SV Fronhofen, und Frank Markwart, SV Baindt.

Der Fronhofener Robert Eble sicherte sich den Titel in der Herrenklasse D bei 20 TN. Stefan Rudhart vom SV Deuchelried ist jetzt Vize-BEZM in dieser Klasse. BEZM im Doppel der D Klasse wurden die Opfenbacher, Markus Freudig / Philipp Stöckeler im Endspiel gegen Robert Eble, SV Fronhofen / Alexander Gleinser, TSG Bad Wurzach.

30 Aktive kämpften am 13. November um den Titel des BEZM. Am Ende stand Florian Magdalenc vom SC Vogt auf dem Treppchen. Er verwies Armin Zeh von den TTF Kißlegg im Endspiel auf Platz zwei. Im Herren Doppel der C Klasse holten sich die Kißlegger Armin Zeh / Yannick Geisler im Endspiel gegen die Paarung Karl Weber, TSG 1861 Bad Wurzach, und Miklas Kraft, TSG Lindau-Zech, die Siegerurkunde.

Ab 12 Uhr griffen die Damen sowie die Herren A in das Geschehen ein. 23 Spieler wollten in der Klasse A den Titel gewinnen. Den holte sich Christoph Dreier, SV Deuchelried im hochklassigen Endspiel gegen Damian Zech von den TTF Altshausen. Im Herren Doppel A dominierten die Deuchelrieder Markus Schupp / Christoph Dreier die Altshausener, Marco Busam / Damian Zech in einem sehenswerten Endspiel.

27 Damen beteiligten sich an den BEZM. Hier sicherte sich Anja Egeler vom SV Deuchelried im Endspiel gegen Isabell Cascini von den TTF Kißlegg den Titel. Das Doppel der Damen ging an Anja Egeler, SV Deuchelried, und Julia Marie Bayer vom SV Weiler im Endspiel gegen die Kißlegger Isabell Cascini / Franziska Schmid.

16 Paarungen spielten zum Turnierabschluss im Mixedwettbewerb. Hier waren Anja Egeler / Christoph Dreier vom SV Deuchelried gegen Anja Hafner vom SV Amtzell und Jonas Stahl von den TTF Altshausen erfolgreich. Alle Ergebnisse können unter www.ttbezab.de nachgelesen werden.