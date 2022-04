Zwei Stadtführungen gibt es am Wochenende

Biberach (sz) - Der Tourismus Biberach bietet am Wochenende zwei Stadtführungen an. Gerda Fuchs zeigt am Samstag, 23. April, den Marktplatz mit seinen prächtigen Bürgerhäusern, Spital zum Heiligen Geist, Weberberg, evangelische Spitalkirche und simultane Stadtpfarrkirche St. Martin sowie den Weißen Turm. Beginn ist um 14 Uhr, Erwachsene zahlen acht Euro.

Die Stadtführung „Verliebt, verlobt, verheiratet?" dreht sich rund um den schönsten Tag im Leben. Stadtführerin Biljana Wieland erzählt am Sonntag, 24. April, von in Vergessenheit geratenen Traditionen. Beginn ist um 14 Uhr. Erwachsene zahlen acht Euro.

Treffpunkt ist der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt beim Stadtführer erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahre und Studenten bekommen auf den regulären Preis 50 Prozent Ermäßigung. Wer eine Biberacher Kulturkarte besitzt, kann an den öffentlichen Führungen kostenlos teilnehmen.

Der Marktplatz mit seinen prächtigen Bürgerhäusern, der Spital zum Heiligen Geist und der Weberberg sind nur ein Teil des Historischen Stadtrundgangs am Samstag, 23. April mit Stadtführerin Gerda Fuchs. Die Besichtigung der evangelischen Spitalkirche und der simultanen Stadtpfarrkirche St. Martin sowie die Besteigung des Weißen Turms stehen ebenfalls auf dem Programm der zweistündigen StadtVerführungen.

Sprüche wie „Wenn es ins Kränzle regnet oder schneit, wird man reich!" wie auch viele andere Weisheiten und Ratschläge bekommen Brautleute am Ehrentag ans Herz gelegt. Aber woher kommen diese? Wie stark haben im Laufe der Jahrhunderte der Glaube, aber auch der Aberglaube den Hochzeitstag beeinflusst? Wann wurde das Brautkleid weiß? All diese Fragen werden bei dem zweistündigen Stadtrundgang beantwortet.

Wer eine Biberacher Kulturkarte besitzt, kann an den öffentlichen Führungen kostenlos teilnehmen.

Weitere Informationen zu den Stadtführungen sind unter www.biberach-tourismus.de oder unter 07351 51 165 erhältlich. Dort sind auch individuelle Führungen buchbar.